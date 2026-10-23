Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por las semis de la Copa Libertadores: hora, TV y cómo ver en vivo

Estudiantes visita a Flamengo en el Maracaná por un lugar en la final de la Copa Libertadores 2026: horario y cómo ver en vivo.

Este jueves a partir de las 21:30 horas, Estudiantes de La Plata visitará a Flamengo en Brasil para definir a uno de los finalistas de la Copa Libertadores 2026. Después del empate sin goles en la ida disputada en la capital bonaerense, el 'Pincha' deberá cerrar la serie en el Estadio Maracaná frente al último campeón del certamen continental. Del otro lado del cuadro, Palmeiras, que este miércoles se impuso por penales frente a Fluminense, espera al ganador para conocer cuál será su rival por el título.

{{{htmlAmp}}}

Con Rojo habilitado, la posible formación de Estudiantes de La Plata para visitar a Flamengo

Con Rojo habilitado, la principal incógnita pasa por la formación que elegirá Medina para el partido en Brasil. En principio, el defensor se perfila para ingresar en lugar de Ramiro Funes Mori, aunque todavía resta conocer la decisión definitiva del entrenador.

También está por verse si Tomás Palacios regresará al equipo, tras cumplir la sanción, para conformar una línea de tres centrales. Esa alternativa modificaría la estructura defensiva de Estudiantes para afrontar un encuentro en el que no tendrá margen para descuidarse.

De esta manera, el posible once titular que parará Alexander : Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos; Joaquín Correa o Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Por dónde ver Flamengo vs Estudiantes de La Plata

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Flamengo y Estudiantes de La Plata será transmitido por Telefé, Fox Sports, Pluto TV y Disney +.

Cómo llega Estudiantes al cruce contra Flamengo

El equipo dirigido por Alexander Medina intentará dejar atrás su irregular presente en el ámbito local para dar el golpe en Brasil. Estudiantes ganó apenas uno de sus últimos siete partidos en todas las competencias, una racha que refleja las dificultades que atravesó durante las últimas semanas.

Flamengo, el gigante de América que quiere eliminar a Estudiantes otra vez

En las últimas siete Copas Libertadores, el "Mengao" fue campeón tres veces y subcampeón en una. Ademas, en la edición pasada en la que se coronó, dejó afuera al "Pincha" por penales en La Plata en los cuartos de final. Por si fuese poco, va primero en el Brasileirao, certamen que también ganó en tres ocasiones en las últimas ocho temporadas, mientras que en dos de ellas culminó segundo.

El plantel del "Fla" está repleto de estrellas, tanto brasileñas como internacionales. Por ejemplo, allí se desempeñan Agustín Rossi (ex Boca), Alex Sandro (de la Selección de Brasil y ex Juventus), el español Saúl Ñíguez (ex Atlético de Madrid y Chelsea), Samuel Lino (ex Atlético de Madrid), Pedro (delantero de la Selección brasileña) y Erick Pulgar, volante de contención titular en el Seleccionado de Chile.

No obstante, el elenco carioca también tiene sus ausencias sensibles. Tales son los casos de Giorgian de Arrascaeta, Danilo, Jorginho, Ayrton Lucas y Evertton Araújo.