Flamengo vs. Estudiantes dónde ver online gratis la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2026

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, en un encuentro que definirá a uno de los finalistas del máximo certamen continental. El duelo se disputará el jueves 22 de octubre, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, con horario confirmado para las 21:30 de Argentina. El cruce tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del fútbol sudamericano, donde el conjunto brasileño buscará aprovechar la localía frente a un equipo argentino que aspira a dar un paso decisivo en su recorrido internacional.

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Por dónde ver gratis Flamengo vs Estudiantes

El partido entre Flamengo y Estudiantes se podrá seguir de manera gratuita por Pluto TV .

. También se puede seguir por Telefé, Fox Sports y la plataforma Disney +.

Flamengo, ante el desafío de llegar a la final

El conjunto carioca afrontará el compromiso con la expectativa de hacer valer su condición de local en el Maracaná. Con una larga tradición en las competiciones internacionales y el respaldo de su público, Flamengo buscará imponer su estilo de juego y sostener sus aspiraciones de conquistar nuevamente el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Estudiantes busca hacer historia.

La institución brasileña cuenta con experiencia en instancias decisivas y con una hinchada acostumbrada a acompañar al equipo en partidos de máxima exigencia. La semifinal representa una oportunidad para reafirmar su protagonismo continental y acercarse a una nueva final.

Estudiantes busca hacer historia en Brasil

Del otro lado estará Estudiantes de La Plata, un club con una trayectoria destacada en la Copa Libertadores y una identidad competitiva construida a lo largo de numerosas campañas internacionales. El equipo platense intentará responder a la exigencia de jugar en territorio brasileño y mantener vivo el objetivo de alcanzar una nueva final. Su historia en el certamen, marcada por conquistas y actuaciones memorables, constituye uno de los principales antecedentes de su ambición continental.

La visita al Maracaná exigirá concentración, disciplina táctica y eficacia en las oportunidades que se presenten. Frente a un rival de jerarquía, Estudiantes buscará demostrar que puede competir en un escenario de máxima presión. Con la clasificación a la final en juego, Flamengo y Estudiantes protagonizarán un encuentro decisivo para sus aspiraciones internacionales. El jueves 22 de octubre, desde las 21:30, todas las miradas estarán puestas en Río de Janeiro.