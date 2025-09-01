Seattle Sounders conquista Leagues Cup con goleada sobre Inter Miami

31 ago - Seattle Sounders conquistó el domingo la tercera edición de la Leagues Cup tras golear 3-0 a Inter Miami con tantos de Osaze De Rosario, Álex Roldán y Paul Rothrock.

El título de la Leagues Cup le dio a Seattle Sounders el pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf del 2026, torneo al que también clasificaron Inter Miami y LA Galaxy, que más temprano venció 2-1 a Orlando City en el partido por el tercer lugar.

En la final del torneo disputada en el estadio Lumen Field de Seattle, Washington, Seattle Sounders tomó ventaja a los 26 minutos por conducto de De Rosario, quien remató con la cabeza en el área chica un centro enviado por Álex Roldán desde el sector derecho.

El equipo local estuvo cerca de aumentar su ventaja a los 40 minutos con un disparo del colombiano Jesús Ferreira que pegó en el poste derecho.

Inter Miami estuvo cerca de empatar a los 49 minutos, pero el argentino Lionel Messi mandó su disparo por arriba a pesar de quedar sin marca frente a la portería tras un pase del uruguayo Luis Suárez.

El equipo de Messi siguió dominando en busca del gol y dejó ir otra opción clara a los 60 minutos cuando el argentino Tadeo Allende mandó su remate por un lado del poste izquierdo a pesar de quedar frente al portero tras un pase de Suárez.

El portero argentino Óscar Ustari evitó el segundo gol de Seattle Sounders al tapar un disparo de Rothrock, quien escapó por velocidad tras un largo pase en un contragolpe.

Roldán anotó el segundo gol de Seattle Sounders a los 84 minutos por la vía del tiro penal después de que el árbitro marcó la pena máxima cuando el italiano Yannick Bright cometió falta al marfileño Georgi Minoungou dentro del área para interrumpir una jugada de contragolpe.

El tercer gol de Seattle Sounders cayó a los 89 minutos con un disparo cruzado de Rothrock dentro del área.

Al final del partido, jugadores de ambos equipos intercambiaron algunos golpes, pero minutos después se fueron tranquilizando.

La Leagues Cup es un torneo que disputan cada año los clubes de México y de la MLS.

El Inter Miami ganó en 2023 la primera edición de la Leagues Cup, y un año después lo hizo el Columbus Crew.

Con información de Reuters