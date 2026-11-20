Un integrante de la hinchada de Atlético Mineiro protagonizó un tenso cruce cara a cara con el arquero Everson, en la antesala de un duelo decisivo. La escena, atribuida a la facción Galoucura, reflejó la bronca de los simpatizantes por los recientes resultados adversos del equipo y no tardó en viralizarse debido a los llamativos términos que utilizó el simpatizante para exigir mayor entrega dentro de la cancha.

{{{htmlAmp}}}

El registro audiovisual fue presentado y analizado en el piso de F90, programa emitido por ESPN. Durante la emisión, los panelistas Federico Bulos, Marcelo Sottile, Chavo Fucks y Cai Aimar reaccionaron con asombro frente a la modalidad del apriete y comentaron con tono irónico la insólita comparación empleada por el hincha brasileño para cuestionar la actitud del plantel.

El fuerte reclamo de la torcida al arquero Everson

En el video registrado con un teléfono celular, el simpatizante le recriminó al arquero la racha negativa que atraviesa la institución en las definiciones por títulos. "O Galo perdió cuatro finales. Cuatro finales que los muchachos llegaron y perdieron. No podemos perder la quinta", exclamó enérgicamente mientras el arquero histórico escuchaba en silencio la recriminación frente a los presentes.

El reclamo también hizo foco en la dificultad del rival y en la presencia de Paredes como una de las principales amenazas del conjunto adversario. Según remarcó el hincha, se trata de un adversario aguerrido que celebró su clasificación previa con euforia, por lo que exigió una respuesta de carácter a la altura del compromiso.

"Si juegan como Cenicienta, el equipo no gana. Para llegar acá estamos gastando 15 mil reales. No ganamos nada del club, lo pagamos nosotros", advirtió el simpatizante. En esa misma línea, redobló la advertencia sobre las consecuencias de un resultado adverso y exigió: "Queremos que tengan la decencia del escudo, que jueguen como hombres. Porque no vamos allá para perder. Jueguen como hombres".

La reacción en F90 y los antecedentes de aprietes en Brasil

Al regresar al estudio, los integrantes del programa remarcaron el impacto de las imágenes y la habitualidad con la que se dan este tipo de episodios en el fútbol de Brasil. En el debate, los periodistas recordaron que situaciones similares afectaron en su momento al director técnico Eduardo Coudet durante su paso por la institución de Belo Horizonte.

"A mí me resulta muy fuerte. A Coudet también le pasó esto", señalaron en la mesa al contextualizar el clima de presión que rodea al plantel. Asimismo, destacaron la particularidad de que estos episodios ocurran a plena luz del día y con los propios hinchas filmando la intimidación.

Por último, los panelistas no dejaron pasar la curiosa metáfora utilizada por el hincha brasileño durante su descargo contra el referente del equipo. Con ironía, remarcaron el contraste entre la gravedad del reclamo y la acusación de jugar como Cenicienta dirigida al arquero en un momento de máxima tensión deportiva.