Otro golpe a las SAD: la dura sanción de la FIFA a Botafogo que involucra a Thiago Almada

Otro golpe a las SAD: el duro castigo de la FIFA al Botafogo por no cumplir pagos en el pase de Thiago Almada.

Una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) recibió un duro golpe en las últimas horas por parte de la FIFA en pleno mercado de pases: el organismo falló en contra del Botafogo de Brasil por la deuda que mantiene por el fichaje de Thiago Almada con Atlanta United de la Major Soccer League. El futbolista de la Selección Argentina, campeón de la Copa Libertadores 2024 con el 'Fogao' (en la que fue una de las figuras del equipo), llegó a mediados de ese año proveniente del conjunto estadounidense: sin embargo, John Textor, empresario dueño del club, nunca pagó las primeras dos cuotas de su pase, y en la actualidad debe abonar una cifra que alcanza los 21 millones de dólares.

Por este motivo, la institución brasileña fue castigada con una prohibición para fichar jugadores por tres períodos de transferencias. Esta decisión se tomó tras la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que reconoció la demanda del Atlanta United e instó a Botafogo a pagar su deuda. Horas después de la publicación oficial en el sitio web de la FIFA, el club difundió un comunicado a través de sus redes sociales asegurando que estaban en charlas para resolver la situación lo antes posible.

El comunicado de Botafogo tras conocerse la sanción de la FIFA

"En relación con la reciente sanción de la FIFA a las transferencias de jugadores, Botafogo informa que, en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United, de la MLS, para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada. Las conversaciones se suspendieron debido al receso de fin de año y se reanudarán pronto. Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026".

El comunicado oficial de Botafogo tras la sanción de la FIFA.

Textor, otra vez en el ojo de la tormenta: el día que casi hizo descender a un histórico del fútbol francés

No es el primer escándalo financiero que tiene como protagonista a John Textor, empresario estadounidense que en 2021 compró el 90% de las acciones de Botafogo y se convirtió en accionista mayoritario del equipo. A mediados de 2025, el Olympique de Lyon, otra institución deportiva de la que es dueño, casi desciende a la Ligue 2 por decisión de la Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG) a causa de una deuda exorbitante de 175 millones de euros.

Después de varias semanas de incertidumbre, el cuadro donde jugaron el propio Almada y su compatriota Nicolás Tagliafico (quien aún permanece allí) logró mantener la categoría. Para eso, Textor debió abandonar su puesto como presidente, hecho que permitió que la DNGC considere que estaban dadas las condiciones para un reordenamiento económico; Michele Kang y Michael Gerlinger quedaron al mando, como presidenta y director general respectivamente.

"El Olympique Lyonnais acoge con satisfacción la decisión tomada hoy por la DNCG de mantener al Club en la Ligue 1. El Olympique Lyonnais quiere dar las gracias al Comité de Apelación por reconocer la ambición del nuevo equipo directivo del Club, que está decidido a garantizar una gestión seria en el futuro. La nueva dirección, respaldada por el compromiso y la dedicación de nuestros accionistas y prestamistas, está extremadamente agradecida por todo el apoyo recibido tanto dentro como fuera del Club, en particular de sus seguidores, empleados, jugadores, socios y representantes electos", fue el comunicado que difundió la institución luego de lo sucedido.