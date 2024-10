Futbolistas europeos, más cerca de huelga por  Mundial de Clubes y "Superliga" disfrazada: líder

El presidente de FIFPRO Europa, David Terrier, junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el director de relaciones futbolísticas internacionales y asuntos de la UE de la EPL, Mathieu Moreuil, durante la conferencia de prensa en la que las Ligas Europeas, FIFPRO Europa y LaLiga presentan una denuncia ante los reguladores antimonopolio de la UE contra el calendario internacional de partidos de la FIFA Fútbol - Bruselas, Bélgica

Los jugadores nunca han estado tan cerca de ir a la huelga en un contexto de creciente descontento hacia los órganos de Gobierno del fútbol, en particular la FIFA y su renovada Copa Mundial de Clubes, que está siendo comparada con una "Superliga", dijo el lunes el jefe del sindicato de jugadores FIFPRO Europa.

David Terrier habló con Reuters después de que FIFPRO Europa, la Asociación Europea de Ligas y LaLiga española acusaron a la FIFA de "abuso" al presentar una queja conjunta ante los reguladores antimonopolio de la Unión Europea sobre el calendario de partidos internacionales del organismo rector mundial.

Terrier afirmó que solo el "diálogo social" entre las partes interesadas en este deporte podría salvar su ecosistema.

"Obviamente, como dirigente sindical debería soñar con una huelga, porque te da más poder, pero estoy muy apegado al concepto de diálogo social", afirmó Terrier. "Sería un grave fracaso llegar a ese extremo, pero este extremo está cada día más cerca".

"La Unión Europea debe recordárselo a todos y decirles que tienen que pasar por el diálogo social", agregó.

En una rueda de prensa conjunta el lunes, FIFPRO Europa, las Ligas Europeas y LaLiga arremetieron contra el apretado calendario de partidos de la FIFA, emitiendo videos de jugadores, incluido el capitán de Francia, Kylian Mbappé, diciendo que tenían demasiados partidos en su calendario.

Rodri, del Manchester City, abrió la puerta a una huelga en septiembre, aunque un experto en derecho deportivo dijo que tal medida en la Premier League era poco probable.

"¿Vamos a llegar hasta el final? Los jugadores están preparados y lo que no pueden soportar es que la FIFA no les escuche o no les respete", dijo Terrier.

"Cada vez más jugadores nos dicen que quieren hacer una huelga", añadió, apuntando al Mundial de Clubes, que organizará Estados Unidos en 12 sedes entre 32 clubes del 15 de junio al 13 de julio de 2025.

Terrier comparó el acontecimiento con el intento de Superliga Europea en 2021, de 12 grandes clubes de Inglaterra, Italia y España para crear una liga independiente.

El proyecto finalmente fracasó bajo la presión masiva de los aficionados, políticos, funcionarios de fútbol e incluso la realeza británica.

"(El Mundial de Clubes) es una forma tortuosa de armar (una Superliga) y la FIFA hará todo lo posible por mantener su idea por razones de credibilidad. Deberían ocuparse ante todo de las naciones, no de los clubes", afirmó Terrier.

