El 'Profe' Signorini destrozó a un periodista defensor de Javier Milei: "Monigote"

La potente crítica del ex preparador físico de Maradona y la Selección Argentina a un periodista defensor del gobierno de Javier Milei: "Tendrían que encerrarlo en una biblioteca".

Fernando Signorini liquidó a un periodista de Radio Mitre por un polémico comentario sobre el ex entrenador de River Plate, Martín Demichelis. El ex preparador físico de la Selección Argentina y de Diego Armando Maradona (de quien también era íntimo amigo) no se guardó nada en una entrevista para el programa 'Fútbol y transas' del stream AZZ, en la que también lanzó una fuerte crítica sobre el rol del Estado en el deporte.

"No es posible que cualquier pueda decir cualquier cosa", comenzó diciendo el 'Profe' antes de apuntar contra Gabriel Anello, presentador y relator del medio del Grupo Clarín y acérrimo defensor del gobierno de Javier Milei. "Insulta, es vulgar, es grosero", lanzó. Luego, contó una anécdota sobre un repudiable comentario que realizó sobre el DT con pasado en el 'Millonario' cuando se confirmó su salida del club: "El día que Gallardo volvió a River, alguien le dijo que Martín (Demichelis) estaba viajando a México para hacer cargo de Monterrey y él dijo 'puede ser que se le caiga el avión'". Además, dijo que Anello "estaba en contra de Demichelis porque es muy pintón, tiene una linda familia y una hermosa mujer", mientras que "este es lo que es".

"¿Cómo puede ser que nadie tome medidas contra eso?", preguntó indignado Signorini. "¿Cuál es el mensaje para las nuevas generaciones? ¿Para qué sirve el deporte, para hacerte pedazos? Entonces este mamarracho, este monigote tendría que estar afuera, lo tendrían que encerrar en una biblioteca y enseñarle cosas que tengan profundo sentido humanista". Por último, recordó una frase del entrenador Ángel Cappa que está pintada en el Barrio Zavaleta, cerca del estadio de Huracán: "Si el fútbol no sirve para ser feliz, ¿para qué sirve?", sentenció.

La fuerte crítica de Signorini al rol del Estado en el deporte: "No le interesa"

El ex preparador físico de Maradona, quien formó parte de su cuerpo técnico en la 'Albiceleste' durante el Mundial de Sudáfrica 2010, destacó la necesidad de preguntarse "qué hace el Estado con el deporte". "El fútbol ha pasado a ser demasiado importante como para dejarlo en manos de cualquiera. Es una locura lo que está pasando", declaró en referencia a la crítica situación económica que atraviesa el país y cómo afecta a los jóvenes deportistas. "Somos campeones del mundo y los chicos se mueren de hambre", concluyó.

El fuerte mensaje del "Profe" Signorini para apoyar a los jubilados e hinchas de Chacarita: "Represión"

Los jubilados fueron nuevamente víctimas de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso el pasado miércoles 5 de marzo y Fernando "Profe" Signorini rompió el silencio con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. El reconocido expreparador físico de Diego Armando Maradona se mostró a favor tanto de los agredidos como también de los hinchas de Chacarita Juniors que decidieron acompañarlos. Por supuesto, el video no tardó en trascender en las redes sociales.

La Policía Federal atacó por tercera semana consecutiva a quienes se unieron nuevamente como cada miércoles y el PF volvió a expresarse en contra tanto del gobierno de Javier Milei como también de Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad. Con un video de poco más de un minuto, Signorini destacó lo hecho por los fanáticos del "Funebrero" e invitó a otras hinchadas a hacer lo propio en los próximos días.