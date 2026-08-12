Fenerbahçe ficha a Romelu Lukaku desde el Napoli

Romelu Lukaku ha cambiado la Serie A italiana por la Super Liga turca, con Fenerbahçe anunciando el miércoles el fichaje del delantero belga.
No se han revelado los detalles económicos del fichaje, pero la prensa italiana informó que el Fenerbahçe acordó un traspaso de 6 millones de euros (6,92 millones de dólares), más bonificaciones por rendimiento, por el exdelantero del Chelsea, el Manchester United y el Inter de Milán.
"Es un honor y un privilegio incorporarme a este club con una historia maravillosa", declaró el jugador de 33 años en un mensaje dirigido a la afición del Fenerbahçe.
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El atacante, que ganó el título de la Serie A con el Napoli en 2024-25, vivió una campaña frustrante la temporada pasada, debido a lesiones, lo que le limitó a solo siete partidos en todas las competiciones.
Sin embargo, Lukaku fue convocado por la selección belga que alcanzó los cuartos de final del Mundial, donde marcó tres goles.
(1 dólar = 0,8667 euros)
Con información de Reuters