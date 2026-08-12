Fenerbahçe ficha a Romelu Lukaku desde el Napoli

Romelu Lukaku, de Bélgica, celebra tras el partido la clasificación de su selección para los cuartos de final del Mundial

​Romelu Lukaku ha cambiado la Serie A italiana ‌por la ‌Super Liga turca, con Fenerbahçe anunciando el miércoles el fichaje del delantero belga.

No se han revelado los detalles económicos del ​fichaje, pero ⁠la prensa italiana informó ‌que el Fenerbahçe acordó ⁠un traspaso ⁠de 6 millones de euros (6,92 millones de dólares), más bonificaciones ⁠por rendimiento, por el ​exdelantero del Chelsea, ‌el Manchester United ‌y el Inter de ⁠Milán.

"Es un honor y un privilegio incorporarme a este club con ​una ‌historia maravillosa", declaró el jugador de 33 años en un mensaje dirigido a la afición ⁠del Fenerbahçe.

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El atacante, que ganó el título de la Serie A con el Napoli en 2024-25, vivió una campaña frustrante la temporada pasada, ‌debido a lesiones, lo que le limitó a solo siete partidos en todas las competiciones.

Sin embargo, Lukaku fue ‌convocado por la selección belga que alcanzó los cuartos ‌de final ⁠del Mundial, donde marcó tres goles.

(1 dólar = ​0,8667 euros)

Con información de Reuters