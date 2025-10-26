Verstappen minimiza sus posibilidades de victoria en México tras difícil clasificación

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - El avance de Max Verstappen hacia el campeonato se topó con un obstáculo el sábado en el Gran Premio de la Ciudad de México, cuando el piloto neerlandés clasificó quinto y admitió que su Red Bull había sido "muy difícil" de manejar.

El cuatro veces campeón del mundo, que se encuentra a 40 puntos del líder de la Fórmula Uno, Oscar Piastri de McLaren, no hizo ningún intento de endulzar los problemas de su equipo a pesar de ganar tres de las últimas cuatro carreras.

"Ha sido muy difícil, he intentado muchas cosas, no es que no lo haya intentado. No había agarre, hay una curva donde no tengo tracción y derrapa. Básicamente, todo lo que intentamos no funcionó", dijo Verstappen a los periodistas.

Los problemas son particularmente graves en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Red Bull históricamente ha sido fuerte, aunque Verstappen se apresuró a descartar suposiciones basadas en éxitos pasados.

"La gente siempre piensa que como ya has ganado en México cinco veces, necesitas ser bueno, pero el año pasado no lo fuimos. Los años anteriores probablemente tuvimos una gran ventaja para no sufrir tanto", señaló.

El fin de semana de Red Bull se vio obstaculizado aún más por experimentos de clasificación como un nuevo piso que no dieron los resultados deseados.

"Entramos a la clasificación intentando algo nuevo y no nos salió del todo bien en algunas curvas. Eso mejoró en algunos puntos, pero en otros fue más difícil y eso no me permitió apretar", añadió.

De cara a la carrera del domingo, Verstappen pintó un panorama sombrío de sus perspectivas.

"No tengo ritmo con el coche, no importa lo que haga en la primera curva", apuntó.

Con información de Reuters