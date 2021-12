Impactante revelación sobre el futuro de Hamilton en la F1: "Se retira"

Una importante personalidad de la F1 dio detalles del futuro del múltiple campeón británico Lewis Hamilton.

El campeonato mundial de Fórmula 1 terminó de manera épica con la consagración de Max Verstappen en Abu Dabi. Dejó atrás a Lewis Hamilton en un final electrizante y ganó su primer título en la máxima categoría. Sin saberlo, también condenó al múltiple campeón mundial británico a tomar la drástica decisión de retirarse, según afirmó Bernie Ecclestone, exmandatario histórico de la competencia.

Logró infinidad de récords a lo largo de su carrera. Comenzó en 2007 y en su primer torneo culminó en el segundo puesto a un punto de Kimi Räïkkönen. Un año más tarde ganó el primero de los siete que cosechó con lo que igualó a Michael Schumacher. Repitió en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. Su histórico recorrido por la F1 tendría un final inesperado que le imposibilitaría superar al alemán.

"Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo. Solamente hablamos de negocios. Creo que se retira, que no correrá el próximo año. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande y lo entiendo. Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para cumplir su sueño de ser emprendedor en la moda", aseguró Ecclestone.

A su vez, habló de la definición en la que Lewis Hamilton perdió el último campeonato. "El director de carrera, Michael Masi, debería haberse ahorrado algunos problemas y sacar la bandera roja tras el accidente. Y hubiéramos tenido un súper final a tres vueltas. Las cosas fueron muy mal", afirmó con respecto al infartante final.

La espectacular maniobra de Verstappen frente a Hamilton que le dio el título

Antes de ese momento decisivo para la definición del certamen, Hamilton perdió algunos segundos de ventaja producto del ingreso un Safety Car por un choque de Nicholas Latifi (Williams) a cinco vueltas del final. Cuando se reinició la carrera Verstappen cambió sus neumáticos y tuvo un envión impresionante producto de sus gomas rojas nuevas. Superó al británico y luego defendió la primera posición con mucha firmeza en las últimas curvas.

A Hamilton le jugaron en contra las gomas blandas que ya tenían más de 30 vueltas encima y el holandés le arrebató el campeonato en la última vuelta del año. El británico había liderado prácticamente toda la carrera gracias a una gran largada que lo dejó primero por delante de Verstappen, que había partido en la pole position. Incluso por momentos le había sacado una amplia ventaja a su perseguidor.

La tercera posición de la carrera fue el mexicano Sergio "Checo" Pérez de Red Bull que tuvo una gran actuación para ayudar a que su compañero ganara el título, ya que en la vuelta 20 realizó una espectacular defensa contra Hamilton para darle tiempo a Verstappen a que recuperara terreno. Así "Checo" contuvo al piloto de Mercedes y redujo la diferencia que le llevaba al holandés de ocho segundos a menos de dos.