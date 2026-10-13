Estudiantes vs. Flamengo: dónde ver online gratis la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes recibe este jueves 15 de octubre desde las 21:30 a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Un partido histórico para el Pincha, que vuelve a disputar esta instancia después de 17 años, con la ilusión de volver a repetir las proezas del pasado y alcanzar por sexta vez en su historia la final del certamen, en un campeonato que desde 2019 solo lo han ganado equipos brasileños.

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Por dónde ver Estudiantes vs Flamengo de forma segura

Ver partido por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes y Flamengo será transmitido por Telefé, Fox Sports y la plataforma Disney +.

Se puede ver gratis por la plataforma Pluto TV

Estudiantes vs. Flamengo: cómo llegan a la semifinal

Estudiantes de La Plata afronta uno de los desafíos más importantes de su temporada. El conjunto dirigido por Alexander Medina consiguió su lugar entre los cuatro mejores de América después de eliminar a Corinthians en una serie muy pareja. Tras empatar 1-1 en la ida, el Pincha se impuso por 1-0 en São Paulo y selló la clasificación con un resultado global de 2-1.

El Pincha se ilusiona con la Libertadores.

El equipo platense intentará hacerse fuerte en el primer encuentro para viajar a Brasil con posibilidades concretas de alcanzar la final. Además del objetivo continental, deberá administrar sus energías en un calendario exigente, con compromisos importantes en las competiciones nacionales. No obstante, para el Pincha todos los cañones están apuntados al certamen internacional.

Flamengo, por su parte, llega como uno de los principales candidatos al título. El equipo brasileño superó a Independiente del Valle en los cuartos de final, con un global de 3-1, y también atraviesa un buen momento en el campeonato local. Su victoria por 1-0 ante Fluminense en el clásico de Río de Janeiro reforzó la confianza del plantel antes de la semifinal.

Qué se juegan el Pincha y el Mengão

La serie representa una oportunidad para que Estudiantes vuelva a disputar una final de Copa Libertadores, algo que no consigue desde su consagración en 2009. El club argentino buscará apoyarse en su tradición copera y en la fortaleza colectiva para superar a uno de los planteles más poderosos del continente. Flamengo, en tanto, intentará ratificar su jerarquía y acercarse a un nuevo título internacional. El conjunto carioca cuenta con figuras de experiencia y buscará aprovechar la ventaja de definir la serie ante su público.