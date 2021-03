Pocas veces se ha visto un episodio como éste. Un accidente que pudo haber terminado en tragedia se llevó adelante al aire de ESPN Colombia. El periodista Carlos Orduz se encontraba presto a iniciar una nueva emisión de ESPN FC cuando, sin esperarlo, una pantalla se cayó encima de él y lo hizo golpearse de lleno contra la mesa en la cual estaba.

El conductor del ciclo mandó rápidamente el envío al corte, y la preocupación creció en torno a la salud de Carlos Orduz. Afortunadamente, el propio damnificado se manifestó en su cuenta de Twitter para explicarles a sus seguidores que todo se trató solo de un susto y que no ha sido afectado en forma grave: "Con respecto al incidente que sucedió esta noche, en el arranque de nuestro programa, quiero decirles que ya me revisaron y no pasó absolutamente no pasó nada, aparte de susto. Quiero decirles que estoy bien".

Con el correr de las horas, Orduz volvió a manifestarse en su cuenta de la famosa red social y les agradeció a las personas que se preocuparon por su salud. A su vez, ya con un chequeo médico mediante, dio precisiones sobre las pocas afecciones que sufrió en su rostro: "A quienes me escribieron y me saludaron por el accidente de anoche, debo contarles que estoy bien, gracias a Dios después del chequeo médico, de los exámenes respectivos, se descartó cualquier tema, solo una magulladura y un golpe en la nariz (sin fractura). Saludos y gracias".

Carlos Orduz se manifestó en Twitter para tranquilizar a sus seguidores y asegurar que está bien de salud

El inesperado accidente tomó repercusión en diferentes lugares del mundo. Argentina no fue la excepción: las imágenes del golpe de Orduz al aire de ESPN se viralizaron rápidamente, así como también el parte médico del periodista que sufrió uno de los hechos más infrecuentes en la historia de la televisión. Afortunadamente, puede contarlo como una simple anécdota.