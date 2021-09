Ruggeri explotó contra el PolloVignolo en ESPN: "¿Vos no hablás?"

En medio del debate en ESPN por el equipo plagado de figuras del PSG el "Cabezón" Ruggeri apuntó contra el "Pollo" Vignolo.

En medio del traspaso de programa entre F12 y F90 en ESPN se armó el debate por la cantidad de figuras con las que cuenta Mauricio Pochettino en el PSG, además de Lionel Messi. Antes de que comience el ciclo conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, este último recibió una crítica por parte de Oscar Ruggeri. El "Cabezón" fue el más picante de la charla y no se guardó nada.

Mariano Closs habló sobre Ángel Di María, quien no jugará los primeros tres partidos del PSG en la Champions League luego de recibir una sanción en semifinales de la temporada anterior. "Hoy no está Di María, pero cuando esté ¿Cómo armás el equipo con los tres de arriba? ¿Se enojarán los que no juegan? lanzó el relator.

Tras el análisis sobre el presente del conjunto parisino y los jugadores con los que cuenta, el "Chavo" Diego Fucks dio un ejemplo de lo sucedido en el Mundial de Estados Unidos 1994: "Me acuerdo cuando el "Coco" Basile armó un equipo para poner a todos y puso por ejemplo en una posición que lo perjudicaba a Balbo. Por ahí es mejor poner a un futbolista que esté adaptado a la posición".

Closs volvió a opinar: "Están las vanidades cuando vos armás el equipo y la figura se queda en el banco". Y el "Cabezón" Ruggeri lo cruzó: "Los entiendo a todos, pero el del barco (haciendo referencia al dueño del PSG) que pone la guita todos los meses, les dice 'hacele caso al entrenador porque nosotros lo respaldamos y vos cobras 20 palos'".

Los periodistas hablaron de los posibles candidatos para esta edición de la Champions y mencionaron al Bayer Munich y al último campeón, Chelsea. Plantearon la idea de que el PSG tiene que ganarla y el "Cabezón" explotó: "¿Y que querés? ¿Qué el del barco te diga 'si no salís campeón quedate tranquilo'? Tiene más posibilidades porque tiene al mejor de todos".

Luego de escuchar las distintas voces de los integrantes de ambos programas Ruggeri apuntó contra el "Pollo" Vignolo: "¿Vos no hablás? ¿Es candidato o no?", el conductor se lo tomó con humor pero no dijo mucho más al respecto. Quien si le contestó fue Mariano Closs que entre risas dijo: "Hoy estás endiablado. Te sentaste en la silla del 'Cai' Aimar", sentenció.

Cuándo debuta el PSG de Lionel Messi en Champions: día, hora, TV y posibles formaciones

El equipo del astro argentino se estrenará con París Saint-Germain de Francia en la máxima competencia a nivel clubes de Europa. Este miércoles 15 de septiembre jugará ante el Brujas de Bélgica como visitante en el Estadio Jan Breydel a partir de las 16:00 (hora Argentina). La transmisión del partido en vivo estará a cargo de ESPN. El árbitro del encuentro será el suizo Sandro Schärer.

El conjunto local saldría con los siguientes titulares: Simon Mignolet; Brandon Mechele, Hendry, Nsoki; Clinton Mata, Eder Álvarez Balanta, Eduard Sobol; Ruud Vormer, Hans Vakanen; Noa Lang, Charles de Ketelaere.

Mientras que los 11 de Mauricio Pochettino serían: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembé, Abdou Diallo; Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginho Wijnaldum; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar.