Furioso debate entre el Chavo Fucks y el Cholo Sottile en ESPN: "Salí un ratito"

El "Chavo" Fucks y el "Cholo" Sottile se cruzaron en medio del programa ESPN F90 debatiendo sobre el presente y el ciclo de Marcelo Gallardo en River.

En medio de ESPN F90, programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, se llevó a cabo una discusión acerca del ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate. Los protagonistas fueron Diego "Chavo" Fucks y Marcelo "Cholo" Sottile. Este último analizó el presente y lo que el "Muñeco" le dejó al "Millonario" a lo largo de los años, mientras que su compañero salió a cruzarlo por sus dichos y comenzó el debate.

"Ser considerado unánimemente el mejor equipo de la Argentina, potenciar jugadores, dejar un legado ¿no es ganar?, preguntó el "Cholo" y el "Chavo" rápidamente salió a atacarlo: "No estoy de acuerdo con el pierde pero gana pero tampoco con el gana pero pierde. Son tan elogiosos, tan edulcorados que uno queda como anti y la realidad es que los números de River son a favor, pero estamos discutiendo la coyuntura de Gallardo y no es buena", afirmó Fucks.

Sottile no se quedó atrás y le respondió: "El rey de la guapeza, mi amigo "Chavo" Fucks y el resto hacemos comentarios edulcorados. Hablamos de todo lo que pierde y lo que hice fue sumar como se evalúa un técnico, que a veces lo hacemos muy vagamente. Tenemos que ver todos los partidos y evaluar más cosas. Salí un ratito de ese lugar que vos sos el guapo y criticas tanto a Gallardo y nosotros tenemos miedo", agregó.

Y no terminó ahí: "A ver si con tanta cobardía no se te baja tanto el humo y menos en lugares de exposición. Edulcorado no", a lo que Fucks dijo: "Vos te ofendes muy fácil, yo discuto algo que vos dijiste", y su compañero retrucó: "Si vos decís edulcorado me ofende. Hay que evaluar más ítems. Cuando vos hablas conmigo no mires para cualquier lado, no me metas en lo edulcorado porque no me gusta".

"Se ofenden muy fácil", repitió el "Chavo" y el "Cholo" respondió: "Después voy al psicólogo pero es a la tarde, ahora estamos en el programa y hablamos de fútbol. Ahora lo único que falta es que hagas la tristona de que nosotros hablamos y vos te callas. Te llevas puesta gente, el comentario edulcorado es que vos sos guapo y nosotros cobardes", culminó Sottile y la discusión pasó a manos de Daniel Arcucci que siguió ya en un tono menor con el resto de sus compañeros.

Lo que se le viene al River de Gallardo

Este jueves el equipo del "Muñeco" recibirá a Aldosivi en el Estadio Monumental a partir de las 21:00 con el arbitraje de Fernando Rapallini por la octava fecha de la Liga Profesional.