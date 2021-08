El Pollo Vignolo se cruzó con un panelista y se burló de él en vivo: "No se ponga nervioso"

El cronista se molestó por las críticas de sus compañeros y se plantó, lo que provocó una picante chicana del Pollo Vignolo.

Sebastián "El Pollo" Vignolo le llamó la atención y chicaneó a Juan Carlos "Profe" Pellegrini, que se plantó ante las críticas de sus compañeros y protagonizó un momento tenso. La picante carta de los hermanos Óscar y Ángel Romero y la preocupante situación que atraviesa San Lorenzo era el tema del que charlaban cuando el conductor frenó a su cronista porque se había expresado mal y no se había entendido lo que planteaba. Algo molesto, Pellegrini devolvió la pelota pero como respuesta recibió una chicana de Vignolo.

El "Profe" Pellegrini contaba sobre el turbulento presente que atraviesa San Lorenzo, tanto a nivel económico como también en su plantel, cuando una frase suya desencadenó en un tenso momento que protagonizó el cronista junto con Sebastián Vignolo. "Vino el presidente al entrenamiento hace poco, habló con el técnico y con los jugadores. Le dijo al técnico que haga los cambios que tiene que hacer. Montero le peguntó al presidente si podía sacar a todo el mundo", reveló Pellegrini, que fue interrumpido por Oscar Ruggeri desde el estudio de F90.

"Pero disculpame, ¿el técnico le dijo al presidente puedo hacer cambios?", preguntó indignado el exdefensor. Lejos de ayudar al cronista, el CAI Aimar lo sepultó asegurando que él había entendido lo mismo que Ruggeri. "Explicó mal. No se ponga nervioso, Profe. Explique bien", lo apuró el "El Pollo" Vignolo. Pero ahí se plantó el "Profe" Pellegrini: "No lo expliqué mal. No sé si cualquier técnico saca a cualquier jugador".

En ese momento, el ex campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 buscó complicidad en el otro director técnico del panel y apuntó a que ningún entrenador debe pedirle permiso al presidente del club para hacer cambios. "¡Cómo qué digo!", se indignó Pellegrini, que recibió el apoyo por parte de otros integrantes del panel, como Federico Bulos y el Chavo Fucks. La discusión siguió hasta que Vignolo desautorizó nuevamente al cronista: "No, el técnico no pregunta eso, en todo caso pregunta: 'Tengo libertades para sacar a todos'". "Agarra el micrófono como una copa, como si tuviera un totín...", cerró picante el conductor en el final del programa ante un Pellegrini bastante molesto.

El cruce entre Mariano Closs y el Pollo Vignolo

El Boca Juniors de Sebastián Battaglia lleva poco más de una semana y ya hay polémica, revuelo y discusiones por cómo para al equipo en cancha. Por este motivo en ESPN FC, Mariano Closs apuntó al Sebastián Vignolo porque el "Pollo" sabe quien es el responsable de que el volante Alan Varela no sea tenido en cuenta por el flamante DT.

"No te hagas el pícaro porque vos sabes quien es y te estás mordiendo la lengua", lanzó Closs a su compañero y este último no supo que decir ante esas palabras: "No sé, yo pregunté por qué no juega Varela solamente". Por su parte Oscar Ruggeri también se dirigió hacia Vignolo sobre este tema: "está un poquito coloradito, ¿tomaste sol?", preguntó el "Cabezón" y el "Pollo" le respondió: "Ya sabés por qué".