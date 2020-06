Uno de los tantos jugadores talentosos que utilizaron la camiseta número 10 de Boca ha sido protagonista de una experiencia paranormal que sorprendió a todos. Es que, según reveló un ex compañero suyo, Guillermo Marino fue raptado por extraterrestres antes de un entrenamiento.

Fue Gustavo Lorenzetti, colega del mediocampista cuando compartieron plantel en la Universidad de Chile, quien se encargó de hacer pública esta situación en diálogo con Lado B. "Guillemo dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres", manifestó.

"Y te daba la explicación de qué sintió él y todo; porque hay casos en que el jugador dice 'me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres', pero Guille no es de esa clase de jugadores. Guille es muy correcto. Todos lo conocen", agregó Lorenzetti.

Por otro lado, sentenció: "Yo, sinceramente, creo en los extraterrestres. Pero la explicación que dio él es muy buena y hay que creerle. Así que tendrán que llamarlo canales de otro tipo de información para que la cuente mejor él. Pero bueno... fue secuestrado por los extraterrestres".