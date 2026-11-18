Prestianni brilla en la Selección Argentina y habló del escándalo con Vinicius Júnior en el que finalizó sanacionado.

Gianluca Prestianni rompió el silencio sobre un tema que le dejó una marca. Después de la goleada 7-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica, el extremo de Benfica habló del escándalo con Vinicius Júnior, en un caso en el que terminó sancionado por la UEFA y la FIFA por supuesto racismo. Con la página dada vuelta y un gran presente, el futbolista formado en Vélez les respondió a quienes lo juzgaron.

{{{htmlAmp}}}

Prestianni habló en la zona mixta después de la goleada en Córdoba, al cierre de la fecha FIFA de noviembre. AL ser consultado si su gran momento en Benfica y en la Selección Argentina era una revancha por la polémica de hace unos meses, respondió: "No, no sé si revancha. Trabajé mucho, la gente cercana y del club me brindó todo su apoyo. Saben la persona que soy yo y eso creo que me ayudó mucho".

El extremo de 20 años también contó cómo atravesó el golpe y les respondió a quienes lo señalaron. "Por suerte, pude trabajar fuerte mentalmente con la gente que me rodea. Era dar vuelta la página porque sabía cómo habían sido las cosas. Me acusaron sin saber nada", manifestó. Sobre las críticas de afuera, agregó: "Lo que opinaba gente que no me conoce no me daba lo mismo".

Por qué sancionaron a Gianluca Prestianni

El conflicto empezó con un cruce con Vinicius Júnior en un Benfica-Real Madrid por la Champions League. El delantero brasileño lo acusó de haberle dedicado insultos racistas, y el caso dio la vuelta al mundo.

Por ese episodio, Prestianni recibió seis partidos de suspensión. El castigo quedó así:

1 partido cumplido: la revancha ante Real Madrid por los dieciseisavos de final de la última Champions League.

3 partidos en suspenso: quedaron bajo un régimen condicional de dos años.

Eso significa que la pena no está del todo cerrada: los tres partidos condicionales siguen pendientes durante ese período.

Hay fuertes indicios de que la sanción de la UEFA se extendió a las competencias de la FIFA. De ser así, Prestianni no habría podido jugar los dos primeros partidos del Mundial 2026, y eso terminó dejándolo afuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

De la polémica a brillar en Benfica y la Selección Argentina

El incidente lo puso en las tapas de los principales medios del mundo, pero Prestianni logró dar vuelta la historia. Sus actuaciones en la temporada 2026-27 lo devolvieron al centro de la escena, esta vez solo por lo que hace con la pelota.

En Benfica se convirtió en una de las figuras del equipo y atrae las miradas de toda Europa. En la Selección Argentina ya tiene un lugar en la renovación del plantel. La goleada ante Costa Rica cerró una gira en la que fue uno de los protagonistas.