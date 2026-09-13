Escándalo en la Premier League: la queja de Lisandro Martínez por una jugada de Enzo Fernández

La Premier League admitió un grave error del VAR al validar un gol en posición adelantada de Erling Haaland contra el Manchester United. El organismo arbitral reconoció que la interferencia de Enzo Fernández para el Manchester City debió anular la jugada que perjudicó directamente al equipo de Lisandro Martínez.

{{{htmlAmp}}}

El foco de la controversia estuvo en la participación del jugador de la Selección Argentina, Enzo Fernández, quien estaba en posición adelantada en el momento de la jugada. Aunque el mediocampista no tocó la pelota, su intento fallido de cabecear generó una distracción clave para la defensa rival, especialmente para Lisandro Martínez y el arquero Senne Lammens, lo que facilitó el gol de Haaland.

En la acción se puede ver como Haaland está en posición adelantada clara cuando parece que la toca Enzo Fernández. No obstante, el árbitro no cobró eso y, tampoco, fue llamado para verlo. Si bien el ente PRO REF al no tocar Fernández el balón, la infracción de fuera de juego se consideró subjetiva. Sin embargo, el organismo reconoció que "el VAR no reconoció el impacto probable de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo". Además, indicaron que ya se contactaron con Manchester United para comunicarles el error.

Este fallo contraviene la Regla 11 de la IFAB, que establece que un jugador en fuera de juego puede ser sancionado si su intento claro de jugar el balón afecta a un adversario, incluso sin tocarlo. En este caso, la acción de Fernández condicionó la marca defensiva y la salida del arquero, lo que según la normativa debería haber invalidado el gol.

¿Qué dijo Lisandro Martínez sobre el polémico error del VAR?

Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina, fue contundente tras el partido y expresó su molestia por la decisión arbitral: “(Enzo) estaba en offside. Lo tengo en frente mío y debo ir con él, por eso Haaland está solo detrás. Cada temporada vienen y explican las reglas durante una hora y media. Para que luego seis tipos cometan estos errores. Es inaceptable. Es la mejor liga del mundo, con los mejores jugadores del mundo”.