Nahuel Guzmán protagonizó un escándalo en la Leagues Cup: empujó al árbitro, fue expulsado y abandonó el campo arrojando objetos (Foto: Reuters).

Nahuel Guzmán protagonizó una noche insólita con Tigres en la Leagues Cup 2026. El arquero, con pasado en Newell´s y la Selección Argentina, fue expulsado durante el partido ante Vancouver Whitecaps luego de empujar al árbitro y, tras recibir la tarjeta roja, se retiró del campo pateando y lanzando objetos.

Tigres UANL consiguió avanzar en la Leagues Cup 2026 después de superar a Vancouver Whitecaps por 5-4 en la definición por penales, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos. Más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por la reacción del "Patón" Guzmán, quien terminó la noche con un ataque de furia.

Todo comenzó cuando el arquero argentino, de 40 años, había mostrado su frustración luego de que el conjunto canadiense alcanzara el empate sobre el cierre del partido, en el torneo que disputan mexicanos y estadounidense.

La acción ocurrió apenas comenzado el tiempo extra. Guzmán tomó la pelota dentro de su área y recorrió el campo hasta la mitad de la cancha para intentar ejecutar rápidamente un tiro libre a favor de Tigres.

Pero en su camino se encontró con Iván Barton. El árbitro salvadoreño, que también estuvo presente en el último Mundial, recibió un brusco empujón del arquero con su brazo derecho. Barton no dudó. Inmediatamente le mostró la tarjeta roja a Guzmán y dejó a Tigres con otro jugador menos.

La furia de Nahuel Guzmán después de ver la roja

La expulsión fue apenas el comienzo de la reacción del "Patón". Una vez que tuvo que abandonar el terreno de juego, Guzmán se retiró visiblemente enfurecido.

El arquero pateó y arrojó un tacho de basura y una silla plástica mientras se dirigía hacia afuera del campo. La escena rápidamente se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada.

Con Guzmán expulsado, Carlos Felipe Rodríguez ingresó para ocupar su lugar. El arquero mexicano terminó teniendo una actuación destacada durante la definición por penales y fue importante para que Tigres lograra quedarse con la clasificación.

De alguna manera, Rodríguez terminó siendo una pieza clave para que el equipo pudiera sobreponerse a la ausencia de su experimentado arquero y sellar el triunfo frente a Vancouver.

La explicación de Guzmán después de la expulsión

Tras la decisión arbitral, el arquero argentino intentó justificar su reacción. Según explicó, no había visto al juez y creyó que quien se encontraba a su lado era un compañero o un futbolista rival.

Sin embargo, las imágenes del episodio pusieron en duda esa explicación. En uno de los videos se observa cómo Guzmán gira la cabeza hacia la derecha y aparentemente advierte la presencia de Barton antes de producirse el contacto.

La situación generó todavía más repercusiones debido a la extensa experiencia del argentino. Guzmán lleva más de una década defendiendo el arco de Tigres, club al que llegó en 2014, y se transformó en uno de los referentes de la institución mexicana. Además, tuvo un recorrido por la Selección Argentina y formó parte del plantel que disputó el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018 como tercer arquero.

El entrenador de Tigres evitó opinar sobre el escándalo

Después del encuentro, el entrenador de Tigres, Hernán Elizondo, eligió mantener distancia de la polémica y evitó realizar una valoración sobre la expulsión de Guzmán.

El técnico explicó que todavía no había hablado con los jugadores involucrados y que tampoco había observado las imágenes de la jugada. “No hemos platicado con los muchachos. No he visto el video de la expulsión y lo que pasó. No he visto las repeticiones e insisto en no opinar de las decisiones arbitrales”, manifestó.