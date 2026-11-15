Un equipo histórico del interior regresó a la máxima categoría del fútbol argentino

Un histórico equipo del fútbol argentino se consagró campeón de la Primera Nacional y jugará en la máxima categoría en 2027: de cuál se trata.

Un equipo histórico del interior regresó a la Primera División del fútbol argentino: este domingo, en cancha de Belgrano de Córdoba, Godoy Cruz le ganó por 3 a 1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional y obtuvo el primer ascenso a la máxima categoría. Ante un marco impresionante de público mendocino y con goles de Esteban Burgos de penal, Axel Rodríguez y Martín Pino, la gran figura del encuentro, el 'Tomba' jugará la Liga Profesional en 2027, un año después de haber descendido.

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El resumen del triunfo que devolvió a Godoy Cruz a la Primera del fútbol argentino

El 'Tomba' se puso rápidamente en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo: después de un polémico penal sancionado por Nicolás Ramírez por un supuesto agarrón dentro del área a la salida de una falta, Esteban Burgos se hizo cargo de la ejecución y puso el 1 a 0 con un buen remate cruzado.

A pesar de que el conjunto de Ezeiza comenzar a llegar con peligro poco a poco al arco defendido por Juan Strumia, los mendocinos lograron estirar la ventaja a la media hora del encuentro. Un córner ejecutado desde el sector izquierdo encontró a Martín Pino, quien puso de cabeza la pelota en el área chica para la aparición de Axel Rodríguez; ante la pasividad de la defensa, el número 7 desvió la trayectoria y decretó el segundo tanto del duelo.

Tristán Suárez, que había logrado mantenerse en partido, se encontró con el descuento justo antes del final de la primera mitad gracias a Marcos Enrique. El volante de 26 años, responsable en el segundo gol de Godoy Cruz por quedar colgado y habilitar a Rodríguez, sacó un inatajable remate desde afuera del área para mantener vivas las ilusiones y quedar a tiro del empate.

El complemento encontró al cuadro bonaerense lanzado a buscar la igualdad, pero las tempranas amonestaciones de Aguilar y Guzmán, ambos de la última línea de defensores, lo dejó muy expuesto a los contraataques del 'Tomba'. Justamente así, tras una gran corrida del ingresado Santiago Martinez, Pino marcó a los 68 minutos el 3 a 1 definitivo que sentenció el ascenso.

Las formaciones de Godoy Cruz y Tristán Suárez

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Marcos Enrique, Kevin Colli; Diego Becker y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.