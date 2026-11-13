La emoción de Pochettino por irse de Estados Unidos a Inglaterra: será DT de Manchester United

Pochettino se despidió de la selección de Estados Unidos y se emocionó en conferencia de prensa, tras ser confirmado como nuevo DT de Manchester United.

Mauricio Pochettino no pudo contener la emoción. El entrenador argentino se quebró en la conferencia en la que se despidió de la selección de Estados Unidos, horas después de que se confirmara su llegada al Manchester United en reemplazo de Michael Carrick, despedido con el equipo en zona de descenso de la Premier League. Antes de viajar a Inglaterra, dirigirá los dos amistosos ante Haití. "Fue una de las decisiones más difíciles de nuestra carrera", admitió.

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Con la voz entrecortada, el DT agradeció a la federación estadounidense por cómo manejó su salida. "Es realmente una decisión difícil, pero necesitamos seguir adelante. Pero un agradecimiento enorme de todo corazón, de mi parte y de mi gente, porque siempre fueron transparentes y siempre pusieron por delante los intereses de la federación, intentando siempre construir algo juntos", dijo, a horas de dirigir sus últimos dos partidos.

Y cerró, emocionado: "De verdad lo disfrutamos; aprendimos mucho de ustedes, de este país de gente maravillosa. Sí, creo que fue una de las decisiones más difíciles de nuestra carrera. Gracias, chicos; muchas gracias".

Los comunicados oficiales: cuándo asume en el Manchester United

El club inglés confirmó el acuerdo: "Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre". Además, el "United" explicó que llegó a un "acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina".

La federación estadounidense lo ratificó: Pochettino dirigirá al equipo ante Haití el 14 y el 17 de noviembre y después se irá a Old Trafford. La concentración de diciembre quedará a cargo de Steve Cherundolo, con un plantel formado sobre todo por futbolistas de la MLS.

El primer DT argentino en la historia del United

Con su llegada, Pochettino será el primer entrenador argentino en dirigir al Manchester United. En su comunicado, el club lo definió como un técnico "reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores".

El United repasó su carrera en Europa: Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG y Chelsea. Destacó que en el Tottenham clasificó a la Champions League cuatro temporadas seguidas y llegó a la final de 2019, la primera en la historia del club. Con el PSG ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

El balance de Pochettino en Estados Unidos

El ciclo duró poco más de dos años y dejó números sólidos:

35 partidos: 21 victorias, 2 empates y 12 derrotas.

Final de la Copa de Oro 2025 de la Concacaf.

Octavos de final del Mundial 2026, jugado como local. Estados Unidos ganó su grupo y logró su primer triunfo en eliminación directa desde 2002.

Récord histórico: con tres victorias en esa Copa del Mundo, es el DT con más partidos ganados al frente de Estados Unidos en los Mundiales.

75 futbolistas convocados, con 11 menores de 21 años que debutaron en la última ventana internacional.

"La oportunidad de representar el escudo de Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Agradecemos a los jugadores por su compromiso, a los aficionados por su confianza y a la Federación por apoyar siempre a nuestro cuerpo técnico", expresó el entrenador.

JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la federación, lo despidió con elogios: "Mauricio dejó una marca duradera a través de su liderazgo, profesionalismo y compromiso con nuestros jugadores y nuestra cultura". Y agregó: "Lo que más nos enorgullece va más allá de los triunfos. Él y su cuerpo técnico elevaron los estándares, fortalecieron nuestra cultura y crearon conexiones más claras entre las selecciones juveniles y el equipo mayor".

El United que recibe: en descenso y con un solo triunfo

El desafío es enorme. Michael Carrick fue despedido después de un arranque desastroso: el equipo suma apenas 8 puntos en 10 fechas de la Premier League y está en zona de descenso, junto a Crystal Palace (7) y Sunderland (8).

El contraste con la temporada pasada es fuerte. Carrick había ganado 12 de los 17 partidos que dirigió, y el United terminó tercero y se clasificó a la Champions League. La única victoria en la liga fue el 5-2 a Ipswich Town, el 30 de agosto. Desde entonces, el equipo sumó cinco empates y cuatro derrotas, entre ellas las caídas ante Hull City, Chelsea, Bournemouth y Manchester City.

Además, quedó eliminado de la Carabao Cup en tercera ronda tras perder 3-2 con Brighton en Old Trafford. Si se cuentan todas las competiciones, ganó solo uno de sus últimos once partidos: el 3-2 a la Roma por la Champions, después de ir perdiendo 2-0. En el torneo europeo suma 6 puntos en cuatro fechas y está 17° en la tabla general. Arrancó con un 4-0 al Sabah FK en septiembre, pero en octubre perdió 2-0 con el Atlético de Madrid y 4-1 con el Como.