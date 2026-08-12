Emiratos Árabes Unidos nombra a Dalic como DT tras su paso por la selección de Croacia

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Portugal vs Croacia

​El croata Zlatko Dalic fue nombrado seleccionador ‌de los ‌Emiratos Árabes Unidos, anunció el miércoles la federación local (UAEFA).

El técnico, de 59 años, dejó su cargo como DT ​de Croacia ⁠en julio, tras ‌la eliminación de ⁠su selección en ⁠los dieciseisavos de final del Mundial ante Portugal.

"Bienvenido, Zlatko ⁠Dalic. La Federación ​de Fútbol de ‌los Emiratos ‌Árabes Unidos se complace ⁠en anunciar el nombramiento del croata como nuevo seleccionador de ​la ‌selección", publicó la UAEFA en X.

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Dalic regresa a los Emiratos Árabes Unidos, donde llevó ⁠al Al Ain a conquistar el título de liga nacional en 2015, sustituyendo al rumano Cosmin Olaroiu.

Durante sus nueve años ‌al frente de Croacia, Dalic llevó al equipo a la final del Mundial de 2018, a ‌un tercer puesto en 2022 y a la final ‌de ⁠la Liga de Naciones de 2023.

(Reporte ​de Mohamed Yossry en El Cairo, editado en español por Javier Leira)