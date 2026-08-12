Emiratos Árabes Unidos nombra a Dalic como DT tras su paso por la selección de Croacia

El croata Zlatko Dalic fue nombrado seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos, anunció el miércoles la federación local (UAEFA).
El técnico, de 59 años, dejó su cargo como DT de Croacia en julio, tras la eliminación de su selección en los dieciseisavos de final del Mundial ante Portugal.
"Bienvenido, Zlatko Dalic. La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos se complace en anunciar el nombramiento del croata como nuevo seleccionador de la selección", publicó la UAEFA en X.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Dalic regresa a los Emiratos Árabes Unidos, donde llevó al Al Ain a conquistar el título de liga nacional en 2015, sustituyendo al rumano Cosmin Olaroiu.
Durante sus nueve años al frente de Croacia, Dalic llevó al equipo a la final del Mundial de 2018, a un tercer puesto en 2022 y a la final de la Liga de Naciones de 2023.
(Reporte de Mohamed Yossry en El Cairo, editado en español por Javier Leira)