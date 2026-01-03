Aston Villa vs Nottingham Forest por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará extender su impresionante racha en casa cuando reciba al Nottingham Forest este sábado en Villa Park, con la oportunidad de alcanzar un récord histórico de 11 victorias consecutivas como local que no logra desde 1990. El equipo de Unai Emery, que viene de cortar una racha de 11 triunfos al caer 4-1 ante Arsenal, mantiene intacta su fortaleza en su estadio con 10 victorias seguidas y se medirá ante un Forest que atraviesa un difícil momento con tres derrotas consecutivas y que no gana en Villa Park desde 1994.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Aston Villa y Nottingham Forest, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Aston Villa y Nottingham Forest?

El partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la jornada 20 de la Premier League se jugará este sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 09:30 (hora argentina) en el estadio Villa Park de Birmingham. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto de Birmingham llega a este partido tras sufrir su primera derrota desde el 1 de noviembre, cuando cayó 4-1 ante Arsenal en el Emirates Stadium en la jornada de mitad de semana. Ese resultado cortó una impresionante racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones, aunque Ollie Watkins logró marcar un gol de consolación en el tiempo de descuento que al menos eliminó la valla invicta de los Gunners.

A pesar de esa caída, los Villans se mantienen cómodamente en la tercera posición de la tabla de la Premier League, con una ventaja considerable sobre Liverpool en el cuarto lugar. Lo más destacado es que su fortaleza en Villa Park permanece intacta, con 10 victorias consecutivas como local. Si el Aston Villa logra imponerse ante Nottingham Forest, alcanzará 11 triunfos seguidos en casa, algo que no consigue desde 1990, hace 36 años.

Para este compromiso, Unai Emery recupera a dos piezas fundamentales que cumplieron suspensión ante Arsenal. El lateral derecho Matty Cash y el mediocampista Boubacar Kamara vuelven a estar disponibles tras haber acumulado tarjetas amarillas. Sin embargo, el técnico español tiene algunas dudas: Amadou Onana salió con una molestia en el isquiotibial en Londres y su presencia es incierta, mientras que Tyrone Mings (muslo) y Pau Torres (pantorrilla) también son duda. Evann Guessand se encuentra en la Copa Africana de Naciones y Ross Barkley está lesionado de la rodilla.

Por su parte, el Nottingham Forest llega a este encuentro en un momento complicado, con tres derrotas consecutivas que han empañado su cierre de 2025. Los dirigidos por Sean Dyche cayeron 2-0 ante Everton en el City Ground, resultado que se sumó a las caídas previas ante Manchester City y Fulham. En esos tres partidos, los Tricky Trees apenas anotaron un gol, evidenciando sus problemas ofensivos.

A pesar de esta mala racha, el Forest se mantiene fuera de la zona de descenso gracias a una ventaja de cuatro puntos sobre West Ham United, lo que le garantiza terminar la jornada 20 por encima de los puestos de descenso sin importar el resultado. Históricamente, el equipo ha tenido un buen rendimiento en los partidos de inicio de año calendario, logrando cinco victorias en sus últimos siete encuentros inaugurales, con solo una derrota en ese período ante Brentford.

Sin embargo, los números ante el Aston Villa no son alentadores para los visitantes. El Forest fue derrotado 2-1 en Villa Park la temporada pasada y no logra ganar en este estadio desde 1994, acumulando seis partidos sin victoria en la Premier League cuando visita Birmingham. Los de Nuno Espirito Santo necesitarán romper esa mala racha si quieren sumar puntos valiosos para alejarse definitivamente de los problemas en la tabla.

Formaciones probables de Aston Villa y Nottingham Forest

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, cuenta con el regreso de dos jugadores clave para este encuentro. Matty Cash volverá al lateral derecho tras cumplir su suspensión por acumulación de amarillas, reemplazando a Lamare Bogarde. Del mismo modo, Boubacar Kamara regresará al mediocampo para ocupar el lugar que dejó Amadou Onana, quien salió con una molestia muscular ante Arsenal y es duda para este compromiso.

La situación de Onana aún no está definida, al igual que la de Tyrone Mings, quien arrastra una lesión en el muslo, y Pau Torres, afectado por una molestia en la pantorrilla. Las ausencias confirmadas son las de Evann Guessand, quien se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones, y Ross Barkley, que continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.

Por el lado del Nottingham Forest, Sean Dyche salió del partido ante Everton sin nuevas lesiones, lo que representa una buena noticia para el equipo. Existe optimismo respecto al regreso del atacante suizo Dan Ndoye, quien ha estado ausente por un problema menor no especificado y podría estar disponible para este compromiso.

Sin embargo, el Forest tendrá varias bajas importantes. Ola Aina y Ryan Yates continúan recuperándose de lesiones musculares y no estarán disponibles. Tampoco podrá contar con Chris Wood (rodilla), Willy Boly e Ibrahim Sangare, este último en la Copa Africana de Naciones. En cuanto a cambios tácticos, Nicolo Savona podría disputarle el puesto a Oleksandr Zinchenko en la defensa.

Probable formación de Aston Villa: Emiliano "Dibu" Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Victor Lindelof, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Donyell Malen; Ollie Watkins.

Probable formación de Nottingham Forest: Matz Sels; Nicolo Savona, Murillo, Nikola Milenkovic, Neco Williams; Elliot Anderson, Nicolas Dominguez; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; Gabriel Jesus.

Aston Villa vs Nottingham Forest: Ficha técnica