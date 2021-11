Luis Suárez habló de la posible llegada de Marcelo Gallardo a Uruguay: "Un privilegio"

El delantero de la Selección charrúa y del Atlético Madrid se mostró ilusionado con ser dirigido por el Muñeco.

El delantero uruguayo Luis Suárez le entregó el Balón de Oro a su amigo Lionel Messi en la ceremonia realizada en París. Pero antes había pasado por la zona mixta donde realizó declaraciones a la prensa que le consultó por la salida de Oscar Washington Tabárez de la Selección Uruguaya después de quince años en el cargo y por la posible llegada del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. El futbolista del Atlético Madrid fue muy elogioso con el Muñeco y se ilusiona con la posibilidad de que lo dirija.

"Su trayectoria ya lo dice todo, lo que ha hecho a nivel internacional, lo que es. Tiene un prestigio como jugador y como entrenador lo ha demostrado más en estos últimos siete años que estuvo en River ganando casi todo. Creo que sería un privilegio", lo elogió el Pistolero.

Los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) vienen trabajando para poder concretar la llegada del Muñeco de cara a los cuatro partidos que restan de las Eliminatorias Sudamericanas. "El candidato número 1 es Gallardo, pero hasta que no comencemos las gestiones oficiales es apresurado decir que está cerca de venir a Uruguay", afirmó el dirigente de la AUF Jorge Casales.

Hasta ahora las conversaciones están siendo con el representante de Gallardo, Juan Berros, y el encargado de llevarlas adelante es Luis Bruno, que hoy integra la AUF y era parte de la Comisión Directiva de Nacional de Montevideo cuando el Muñeco jugó y dirigió en el Bolso. En ese club Marcelo se retiró como futbolista e inmediatamente empezó su carrera como entrenador ganando el campeonato 2011/2012. Por el momento la negociación directa con Gallardo está parada porque el entrenador de River sigue en competencia con su club con el que tiene contrato hasta fin de año y no cerró la puerta a una posible renovación. "Voy a replantearme seriamente seguir o no", expresó luego de salir campeón de la Liga Profesional con el Millonario.

Los dirigentes de la AUF sueñan con la llegada de Gallardo y están esperando que del entorno del Muñeco les den el ok para viajar a Buenos Aires a acercarle una oferta concreta. En caso que no logren convencerlo el plan B sería el ex entrenador de San Lorenzo Diego Aguirre que actualmente dirige al Internacional de Brasil.

Hoy, la selección uruguaya está a un punto de los puestos de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022 y del repechaje. Por el momento se encuentra en la séptima colocación afuera de todo. Sus próximos partidos son: Paraguay de visitante, Venezuela de local, recibe a Perú en Montevideo y termina contra Chile en Santiago. Luego de cuatro derrotas seguidas la AUF destituyó del cargo al entrenador Tabárez que hoy fue recordado por Luis Suárez. "Obviamente por lo que ha significado en mi carrera hablé con el Maestro y con toda la gente de su cuerpo técnico para darle mi apoyo en esos momentos complicados porque no era sólo culpa de él, sino que nosotros también teníamos parte de nuestra culpa", expresó el delantero del seleccionado uruguayo.