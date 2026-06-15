El entrenador de Suecia elogia la conexión Isak-Gyokeres en la goleada sobre Túnez

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 14 de junio de 2026. El entrenador de Suecia, Graham Potter, aplaude a los aficionados después del partido

El seleccionador de Suecia, Graham Potter, elogió la química entre ‌los delanteros Alexander Isak ‌y Viktor Gyokeres después de que destrozaran la defensa de Túnez en la victoria 5-1 de su equipo en el debut mundialista del domingo.

Yasin Ayari abrió y cerró el marcador, y el suplente Mattias Svanberg también ​vio puerta, pero ⁠fueron Isak y Gyokeres quienes representaron la ‌principal amenaza para Túnez durante todo ⁠el partido.

Ambos jugadores marcaron ⁠un gol y generaron varias ocasiones más en una cómoda victoria de los suecos en el ⁠Grupo F.

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"Individualmente, por supuesto, son jugadores ​de primer nivel, pero creo que ‌juntos pueden ser una ‌amenaza real", dijo Potter en una rueda ⁠de prensa. "Creo que mejorarán cada vez más cuanto más jueguen. Se complementan muy bien".

"Estoy realmente satisfecho con los jugadores", añadió. "Sabemos la ​calidad de ‌los futbolistas en las posiciones de ataque, pero necesitaban que el equipo funcionara".

"No fuimos perfectos; sabíamos que no lo seríamos. Pero al inicio del partido ⁠creo que tuvimos buen control".

El partido del domingo fue la primera vez que Suecia y Túnez se enfrentaron en un Mundial.

Túnez no había encajado un solo gol en la fase de clasificación, pero el domingo sumó su segundo partido consecutivo ‌recibiendo cinco tantos, después de perder 5-0 ante Bélgica en un encuentro de preparación previo al torneo.

Suecia lidera el grupo con tres puntos después de que Países Bajos y Japón empataran ‌2-2 más temprano en la jornada. El próximo partido de Suecia será contra Países Bajos el 20 ‌de junio ⁠en Houston.

"Sabemos que ahora nos enfrentaremos a un equipo de primer nivel ​y tenemos que estar preparados para eso", dijo Potter.

Con información de Reuters