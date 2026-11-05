El deporte preferido del Papa León XIV, Robert Prevost

La Iglesia católica anunció al Papa León XIV como el reemplazante de Francisco tras su muerte en abril del 2025. Pocos minutos más tarde, se conoció cuál es su deporte preferido. El Vaticano confirmó a Robert Francis Prevost Martínez como el Sumo Pontífice. Es estadounidense nacionalizado peruano, tiene 71 años y tuvo una buena relación con el argentino Jorge Mario Bergoglio.
Se trata del Papa número 267 a lo largo de la historia en el trono de San Pedro. En una entrevista reciente con el arzobispo emérito de Chiclayo en Perú el 30 de septiembre del 2023, el protagonista reconoció que le encanta el tenis.
De hecho, lamentó tener tan poco tiempo libre por sus obligaciones para ejercitar dicho deporte. "Me considero un gran aficionado al tenis", admitió. "Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas, aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", remató al respecto.
El deporte preferido del nuevo papa León XIV es el tenis
¿Quiénes fueron todos los Papas de la historia?
- Nuevo papa León XIV en mayo del 2025.
- Francisco I (2013-2025).
- Benedicto XVI (2005-2013).
- Juan Pablo II (1978-2005).
- Juan Pablo I (1978).
- Paulo VI (1963-1978).
- Juan XXIII (1958-1963).
- Pío XII (1939-1958).
- Pío XI (1922-1939).
- Benedicto XV (1914-1922).
- San Pío X (1903-1914)
- León XIII (1878-1903)
- Pío IX (1846-1878)
- Gregorio XVI (1831-1846)
- Pío VIII (1829-1830)
- León XII (1823-1829)
- Pío VII (1800-1823)
- Pío VI (1775-1799)
- Clemente XIV (1769-1774)
- Clemente XIII (1758-1769)
- Benedicto XIV (1740-1758)
- Clemente XII (1730-1740)
- Benedicto XIII (1724-1730)
- Inocencio XIII (1721-1724)
- Clemente XI (1700-1721)
- Inocencio XII (1691-1700)
- Alejandro VIII (1689-1691)
- Beato Inocencio XI (1676-1689)
- Clemente X (1670-1676)
- Clemente IX (1667-1669)
- Alejandro VII (1655-1667)
- Inocencio X (1644-1655)
- Urbano VIII (1623-1644)
- Gregorio XV (1621-1623)
- Pablo V (1605-1621)
- León XI (1605)
- Clemente VIII (1592-1605)
- Inocencio IX (1591)
- Gregorio XIV (1590-1591)
- Urbano VII (1590)
- Sixto V (1585-1590)
- Gregorio XIII (1572-1585)
- San Pío V (1566-1572)
- Pío IV (1560-1565)
- Pablo IV (1555-1559)
- Marcelo II (1555)
- Julio III (1550-1555)
- Pablo III (1534-1549)
- Clemente VII (1523-1534)
- Adrián VI (1522-1523)
- León X (1513-1521)
- Julio II (1503-1513)
- Pío III (1503)
- Alejandro VI (1492-1503)
- Inocencio VIII (1484-1492)
- Sixto IV (1471-1484)
- Pablo II (1464-1471)
- Pío II (1458-1464)
- Calixto III (1455-1458)
- Nicolás V (1447-1455)
- Eugenio IV (1431-1447)
- Martin V (1417-1431)
- Gregorio XII (1406-1417)
- Inocencio VII (1404-1406)
- Bonifacio IX (1389-1404)
- Urbano VI (1378-1389)
- Gregorio XI (Francia) (1371-1378)
- Beato Urbano V (1362-1370)
- Inocencio VI (1352-1362)
- Clemente VI (1342-1352)
- Benedicto XII (1335-1342)
- Juan XXII (1316-1334)
- Clemente V (1305-1314)
- Beato Benedicto XI (1303-1304)
- Bonifacio VIII (1294-1303)
- San Celestino V (1294-1294)
- Nicolás IV (1288-1292)
- Honorio IV (1285-1287)
- Martin IV (1281-1285)
- Nicolás III (1277-1280)
- Juan XXI (1276-1277)
- Adrián V (1276)
- Beato Inocencio V (1276)
- Beato Gregorio X (1272-1276)
- Clemente IV (1265-1268)
- Urbano IV (1261-1264)
- Alejandro IV (1254-1261)
- Inocencio IV (1243-1254)
- Celestino IV (1241)
- Gregorio IX (1227-1241)
- Honorio III (1216-1227)
- Inocencio III (1198-1216)
- Celestino III (1191-1198)
- Clemente III (1187-1191)
- Gregorio VIII (1187)
- Urbano III (1185-1187)
- Lucio III (1181-1185)
- Alejandro III (1159-1181)
- Adrián IV (1154-1159)
- Anastasio IV (1153-1154)
- Beato Eugenio III (1145-1153)
- Lucio II (1144-1145)
- Celestino II (1143-1144)
- Inocencio II (1130-1143)
- Honorio II (1124-1130)
- Calixto II (1119-1124)
- Gelasio II (1118-1119)
- Pascual II (1099-1118)
- Beato Urbano II (1088-1099)
- Beato Víctor III (1086-1087)
- San Gregorio VII (1073-1085)
- Alejandro II (1061-1073)
- Nicolás II (1059-1061)
- Esteban IX (X) (1057-1058)
- Víctor II, Suavia (1055-1057)
- San León IX, Alsacia (1049-1057)
- Dámaso II, Bavaria (1048-1048)
- Benedicto IX (tercer período) (1047-1048) (d. C. 1055)
- Clemente II, Sajonia (1046-1047)
- Gregorio VI (1045-1046)
- Benedicto IX (segundo período) (1045-1045)
- Silvestre III (1045)
- Benedicto IX (1032-1044)
- Juan XIX (1024-1032)
- Benedicto VIII (1012-1024)
- Sergio IV (1009-1012)
- Juan XVIII (1004-1009)
- Juan XVII (1003)
- Silvestre II (999-1003)
- Gregorio V (996-999)
- Juan XV (985-996)
- Juan XIV (983-984)
- Benedicto VII (974-983)
- Benedicto VI (973-974)
- Juan XIII (965-972)
- Benedicto V (964-966)
- León VIII (963-965)
- Juan XII (955-964)
- Agapito II (946-955)
- Marino II (942-946)
- Esteban VIII (IX) (939-942)
- León VII (936-939)
- Juan XI (931-935)
- Esteban VII (VIII) (928-931)
- León VI (928)
- Juan X (914-928)
- Landón (913-914)
- Anastasio III (911-913)
- Sergio III (904-911)
- León V (903)
- Benedicto IV (900-903)
- Juan IX (898-900)
- Teodoro II (897)
- Romano (897-897)
- Esteban VI (VII) (896-897)
- Bonifacio VI (896)
- Formoso (891-896)
- Esteban V (VI) (885-891)
- San Adrián III (884-885)
- Marino I (882-884)
- Juan VIII (872-882)
- Adrián II (867-872)
- San Nicolás I (858-867)
- Benedicto III (855-858)
- San León IV (847-855)
- Sergio II (844-847)
- Gregorio IV (827-844)
- Valentín (827-827)
- Eugenio II (824-827)
- San Pascual I (817-824)
- Esteban IV (V) (816-817)
- San León III (795-816)
- Adrián I (772-795)
- Esteban III (IV) (768-772)
- San Pablo I (757-767)
- Esteban II (III) (752-757)
- San Zacarías (741-752)
- San Gregorio III (731-741)
- San Gregorio II (715-731)
- Constantino (708-715)
- Sisino (708-708)
- Juan VII (705-707)
- Juan VI (701-705)
- San Sergio I (687-701)
- Conono (686-687)
- Juan V (685-686)
- San Benedicto II (684-685)
- San León II (682-683)
- San Agatón (678- 681)
- Dono (676-678)
- Adeodato II (672-676)
- San Vitaliano (657-672)
- San Eugenio I (654-657)
- San Martin I (649-655)
- Teodoro I (642-649)
- Juan IV (640-642)
- Severino (640-640)
- Honorio I (625-638)
- Bonifacio V (619-625)
- San Deusdedito o Adeodato I (615-618)
- San Bonifacio IV (608-615)
- Bonifacio III (607)
- Sabino ( 604- 606)
- San Gregorio I (el Grande) (590-604)
- Pelayo II (579-590)
- Benedicto I (575-579)
- Juan III (561-574)
- Pelayo I (556-561)
- Vigilio (537-555)
- San Silverio (536-537)
- San Agapito I (535- 536)
- Juan II (533-535)
- Bonifacio II (530-532)
- San Felix IV (ahora III) (526-530)
- San Juan I (523-526)
- San Omisdas (514-523)
- San Simaco (498-514)
- Anastasio II (496-498)
- San Gelasio I (492-496)
- San Felix III (483-492)
- San Simplicio (468-483)
- San Hilarión (461-468)
- San León I (el grande) (440-461)
- San Sixto III (432-440)
- San Celestino I (422-432)
- San Bonifacio I (418-422)
- San Zósimo (417-418)
- San Inocencio I (401-417)
- San Anastasio I (399-401)
- San Siricio (384-399)
- San Dámaso I (366-384)
- San Liberio (352-366)
- San Julio I (337-352)
- San Marcos (336-336)
- San Silvestre I (314-335)
- San Melquiades o Miltiades (311-314)
- San Eusebio, Grecia (309-309)
- San Marcelo I (308-309)
- San Marcelino (296-304)
- San Cayo (283-296)
- San Eutiquiano (275-283)
- San Felix I (269-274)
- San Dionisio (259-268)
- San Sixto II (257-258)
- San Esteban I (254-257)
- San Lucio I (253-254)
- San Cornelio (251-253)
- San Fabian (236-250)
- San Anterus (235)
- San Ponciano (230-235)
- San Urbano I (222-230)
- San Calixto I (217-222)
- San Ceferino (199-217)
- San Víctor I (189-199)
- San Eleuterio (175-189)
- San Sotero (166-175)
- San Eleuterio (175-189)
- San Sotero (166-175)
- San Aniceto (155-166)
- San Pío I, Aquileia (140-155)
- San Iginio, Grecia (136-140)
- San Telésforo, Grecia (125-136)
- San Sixto I, Roma (115-125)
- San Alejandro I, Roma (105-115)
- San Evaristo, Grecia (97-105)
- San Clemente I (88-97)
- San Anacleto (Cleto), Roma (76-88)
- San Lino (67-76)
- San Pedro (33-67).