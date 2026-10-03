La durísima lesión de Maxi Salas que preocupa a todo River

En la noche del viernes, Independiente Rivadavia empató 1-1 frente a Gimnasia de La Plata, pero la noticia más importante de la jornada se produjo en el final del encuentro. Esto es producto de que Maximiliano Salas protagonizó una jugada que culminó con su salida en camilla y cubriéndose el rostro para disimular las lágrimas que se le desprendían. Una noticia que enciende varias alarmas en River.

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Fiel a su estilo de juego, el delantero fue a disputar una pelota, pero un cruce con un jugador del Lobo culminó con él sentado en el verde césped y realizando gestos hacia el banco de suplentes de que necesitaba atención médica con urgencia. Al ser revisado, el jugador expresó un fuerte dolor en la rodilla y que no estaba en condiciones de retirarse por sus propios medios.

El paso de las horas confirmó una fuerte lesión, debido a que Maximiliano Salas contrajo una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Se trata de una dolencia que demanda primero un paso por el quirófano para recuperar la zona y un largo proceso de puesta a punto que demanda entre ocho y nueve meses dependiendo el caso.

Esto último, el tiempo de recuperación, es algo que preocupa de gran manera a River, ya que había prestado al delantero a Independiente Rivadavia por una temporada y puede que sea necesario extender el acuerdo. Además, se desprende una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de la ficha. Algo que no se ejecutará debido a que se encuentra lesionado y no se aconseja realizar este tipo de operaciones futbolísticas en dicho estado.

Lo más probable que suceda es que los dos equipos lleguen a un acuerdo para extender el vínculo y que se mantenga el acuerdo de compra. Uno que recién entrará en vigencia a partir de la mitad de la temporada 2027. Ya que la rotura de ligamentos cruzados es una lesión que demanda un tiempo extenso en desaparecer, además de que el profesional necesita de un reacondicionamiento físico y deportivo para quedar a la par de sus compañeros.

Los 7 jugadores que River se desprenderá en diciembre

Por otro lado, se debe considerar que la limpieza de nombres se extenderá en River cuando se produzca la llegada del mercado de pases de verano. Esto es producto de que los dirigentes apuntan a desprenderse de las fichas de Jeremías Ledesma, David Martínez, Lautaro Rivero, Martínez Quarta, Matías Galarza, Tiago Serrago y Tomás Nasif. Salvo los centrales que se encuentran dentro del plantel, el resto no está desarrollando grandes actuaciones en sus préstamos.