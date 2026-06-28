DT Marsch dice que difuntos padres de Eustaquio "estaban mirando desde arriba" al goleador de Canadá

Stephen Eustaquio celebra tras el partido, ya que Canadá se clasificó para los octavos de final de la Copa Mundial

Stephen Eustaquio protagonizó un momento del que sus difuntos padres se habrían sentido orgullosos, dijo el DT de ‌Canadá, Jesse Marsch, después de ‌que el gol del centrocampista en el descuento les diera el pase a los octavos de final del Mundial con una victoria 1-0 sobre Sudáfrica el domingo.

El jugador de 29 años zanjó un partido muy reñido con una potente volea desde fuera del área en el segundo minuto del tiempo añadido, coronando lo que ​Marsch describió como una ⁠recompensa muy merecida para un jugador que ha soportado una ‌profunda tragedia personal.

"No se me ocurre nadie más merecedor ⁠en un grupo de personas increíbles", ⁠declaró Marsch a periodistas tras la victoria en Los Ángeles. "Quizá Steph sea el que más se merece vivir un momento así. Así que ⁠me alegro mucho por él, y creo que, desde algún ​lugar, sus padres están mirando desde arriba y ‌lo han visto".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Eustaquio perdió a ‌sus dos padres en poco más de un año, entre abril ⁠de 2023 y mayo de 2024.

Marsch afirmó que Eustaquio encarnaba el liderazgo y la serenidad que su equipo se había esforzado por desarrollar.

"Steph es una de las personas del equipo que, en ​mi opinión, ‌resulta más fiable y entiende lo que intentamos lograr como grupo", afirmó. "Hablamos mucho de mantener la calma (...) Fue estupendo verle en ese momento, concentrado únicamente en cómo golpear el balón para darle la mayor posibilidad de entrar".

Marsch señaló ⁠que la naturaleza de la victoria dejaría una huella duradera en su país. "El momento en que se marcó el gol hace que la victoria sea increíblemente dramática. Creo que el efecto que tendrá en Canadá y la inspiración que supondrá para la gente serán inmensos", afirmó.

El estadounidense reconoció que a su equipo le había decepcionado tener que abandonar Canadá ‌tras la fase de grupos, pero señaló que el traslado a Los Ángeles no había supuesto un problema. "Estamos acostumbrados a jugar en Estados Unidos. De hecho, disputamos más partidos allí que en Canadá", señaló.

Canadá se enfrentará a Marruecos o a los Países Bajos en Houston el 4 ‌de julio, y Marsch espera con ilusión la oportunidad de poner a prueba a su equipo contra uno de los grandes protagonistas de la ‌competencia.

"Siento que es ⁠una oportunidad única, y vamos a ir a por ella y a hacer todo lo posible para ver ​si encontramos la manera de conseguir la victoria", afirmó, al tiempo que describió a Marruecos como "un gigante moderno" y al elenco neerlandés como "un gigante tradicional".

Con información de Reuters