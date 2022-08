Grondona reveló la ausencia de Ruggeri en la Selección: "Maradona no lo quería"

Humberto Grondona, hijo mayor del expresidente de la AFA, detalló por qué Oscar Ruggeri no terminó sumándose al cuerpo técnico de Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Humberto Grondona, ex-Subdirector de la Selección Argentina e hijo del expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), detalló por qué Oscar Ruggeri no terminó siendo parte del cuerpo técnico de Diego Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y cómo fueron las reuniones para conformar el proyecto del seleccionado.

En el programa El loco y el cuerdo, emitido por YouToube, el conductor Flavio Azzaro le consultó a Grondona por qué creía que Ruggeri lo criticaba tanto durante el programa El Show del Fútbol, emitido durante 2011, a lo que el extrenador de Talleres de Córdoba sorprendió con su respuesta: "La verdad se la dije un día al aire: Maradona no lo quería a Ruggeri. Nunca lo quiso y se lo dije", comenzó diciendo el DT. Y luego, añadió sobre el exjugador campeón del mundo en México 1986: "Primero, lo ayudamos a que dirigiera al América de México. Después lo traemos a Independiente, le fue mal. Si hay uno de los muchachos que mintió y traicionó a mi padre, fue él. Lo queríamos mucho, él me trato muy bien en México cuando llegué, pero la desesperación pudo más que otras cosas. Él no entendía que Maradona y su familia no lo querían".

Luego, el mayor de los hijos de Julio Grondona contó cómo fueron las charlas para armar el cuerpo técnico de Maradona a fines del 2008 y confesó que el que le bajó el pulgar a Ruggeri no fue su padre, como muchos creían: "En el momento que llamamos a Bilardo para que sea Director de Seleccion nos dijo 'Si Maradona quiere, ocupo el cargo pero de lo contrario, no'. Nos juntamos con Diego y, emocionado, acepta sin condicionamientos la presencia de Carlos. Una vez que aceptó, nos volvemos a juntar con Diego y cuando anoto a Ruggeri como técnico alterno, automáticamente me dijo: 'Rompé ese papel porque no va'. Cuando pasa todo, pregunto qué pasaba con Ruggeri y me contestaron que Diego y su familia no lo querían. Se lo transmití a él y no lo entendió", manifestó Humberto.

"Diego no quería que fuera nadie del plantel del 86 al Mundial de Sudáfrica porque lo podían llegan a absorver, pero sí quería que estuviera Mancuso porque era el que le daba las pastillas", continuó el exentrenador de Racing. Y dio detalles de cómo era la relación de Maradona con su padre durante la Copa del Mundo en Sudáfrica: "En el Mundial, Diego se corta solo y nadie lo apoyó. Era una indeferencia total y mi padre hablaba muy poco con él. Mi viejo veía un ambiente muy raro".

Oscar Rugerri junto a Diego, en un entrenamiento del seleccionado en Sudáfrica.

Además, Grondona aseguró que su padre contrató a Diego como entrenador del seleccionado porque "lo había visto muy bien en Beijin y quería entrar al predio con él de técnico". A su vez, reconoció que Ruggeri y Julio tuvieron una reunión en la famosa estación de servicio de Sarandí en la que "terminaron muy bien y abrazados". Para finalizar, volvió a recalcar que "el único motivo por el que Ruggeri no estuvo en la Selección fue porque Diego no quiso" y comentó que "es probable que Diego le haya cambiado la historia sin decirle la verdad".