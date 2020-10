El 'Diez' es paciente de riesgo.

En las últimas horas, el mundo del fútbol y la República Argentina en general se alarmaron por una noticia que llegó desde La Plata: Diego Maradona, DT de Gimnasia y uno de los máximos ídolos del deporte a nivel mundial, fue aislado por tener contacto estrecho con un caso sospechoso de coronavirus. Tras conocerse esta novedad, El Destape se comunicó con allegados a Pelusa: enfatizaron en que el Diez no tiene síntomas y que el allegado por el que se encuentra aislado aún no ha sido hisopado.

"Es un allegado a Diego que estuvo con él el fin de semana, esta mañana presentó algunos síntomas. Está aislado, Diego no tiene síntomas. Tenemos que esperar 48 horas para hisoparlo al allegado. A partir de ahí, veremos qué hacemos con Diego. Por ahora, no tiene síntomas pero está aislado", aseguraron desde el entorno de Diego Maradona, enviando un mensaje de tranquilidad para todos los maradoneanos.

Maradona está aislado y no tiene síntomas: su allegado aún no fue hisopado

Pese a que se especuló con que Diego fue contacto estrecho de un caso positivo, lo cierto es que este allegado aún no ha sido hisopado. Por esta razón, aún no se constató que efectivamente se trate de un nuevo caso de coronavirus.

"No se hisopó, sí tiene algunos síntomas, tuvo un poco de tos esta mañana, algunas líneas de fiebre. Pero viste como es esto, el médico dice que hay que esperar de 24 a 48 horas para que no de un falso negativo. Diego por ahora está bien, pero sí estuvo en contacto con este allegado", manifestaron desde el círculo cercano a Diego Maradona. Por el momento, la situación es esta: Diego está aislado, no tiene síntomas y se encuentra a la espera de los resultados de su allegado. En caso de ser positivo, allí Pelusa procederá a examinarse para conocer su situación sanitaria.

River confirmó que Marcelo Gallardo fue aislado por ser contacto estrecho de coronavirus

Mediante sus redes sociales, el departamento de Prensa del Club Atlético River Plate le anunció a sus simpatizantes la noticia protagonizada por Gallardo. "Ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo de COVID 19", manifestaron.

Por otra parte, agregaron: "Una vez cumplido el tiempo prudencial, se le realizarán los estudios correspondientes". De este modo, y ante una inesperada noticia, los hinchas lamentaron la situación que Gallardo deberá atravesar (al menos) por unos días.