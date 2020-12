Todavía cuesta mucho asimilarlo Hace poco más de un mes, exactamente el pasado 25 de noviembre, Diego Maradona falleció a los 60 años. La noticia fue muy dura no sólo para la sociedad argentina sino también para el mundo entero, ya que el crack del fútbol logró trascender más allá de sus goles y gambetas. Y para sus familiares y seres queridos aún resulta difícil comprender cómo y por qué perdió la vida... Guillermo Coppola, ex representante y amigo de Pelusa, realizó una triste y conmovedora confesión sobre lo que le dijo al cuerpo del genio: "Me fallaste".

Coppola acompañó a Maradona en diferentes travesías durante 18 años (entre 1985 y 2003). Más allá de haber sido su representante de fútbol, también fue su gran confidente para llevar adelante distintas aventuras. Incluso, fue el que lo acompañó cuando el campeón del mundo con la Selección Argentina en México '86 estuvo internado en Cuba.

En una entrevista con Catalina Dlugi, por el programa radial Agarrate Catalina, Guillermo Coppola se animó a dar detalles acerca de cómo fue que lo seleccionaron como uno de los responsables de llevar el cajón de Diego en el cementerio de Bella Vista: "Yo quise dejar en un momento la manija del cajón, porque había muchos familiares".

"El entierro fue netamente familiar: sobrinos, hermanas, un hermano -faltaba Hugo-, Claudia, las nenas -Dalma, Gianinna y Jana-, el otro hijo (Diego Jr) no había llegado por una cuestión de una enfermedad, Verónica Ojeda... O sea, era un grupo familiar. Y me dijeron: 'Nadie mejor que vos para llevar esa manija'", añadió el ex representante de Diego.

El triste y conmovedor mensaje que Guillermo Coppola le dijo al cajón de Maradona:

Cuando se produjo el entierro de Diego Maradona, Guillermo Coppola reveló el mensaje que le dejó a su querido amigo: "Hasta el último momento, el momento en el que lo enterrábamos. Así lo sentí. Durante el trayecto, te juro, iba metiéndole insulto tras insulto. Le decía: 'Me fallaste'".

"Sentía que me había fallado, porque en las charlas de amigos, sobre todo en Cuba, donde estuvimos cuatro años bastante solos, yo le decía: 'El día que me lleves, acordate de pedir que sea alegre, que no me lloren, si nosotros celebramos la vida siempre, vivimos a lo grande, nos divertimos, vivimos buenas y malas, altas y bajas. No me abandones, llevame hasta el final'. Y él me decía: 'Quedate tranquilo, viejo'. Y lo llevé yo. ¡Lo llevé yo! Me tocó a mí y lo viví. Agradezco a la familia toda, por más que hayan diferencias. Viví tratando de hacerle el bien. Repito: tuvimos buenas y tuvimos malas...", agregó Coppola, todavía conmocionado por la triste noticia de la pérdida de Maradona.