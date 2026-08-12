Diego Latorre puso en palabras lo que muchos hinchas de River Plate vienen sintiendo cada fin de semana. En su paso por el programa Fútbol 90 de ESPN, el exfutbolista y panelista analizó el presente del Millonario y fue contundente: el equipo atraviesa un "estado de confusión general" que va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico.

Según su lectura, el problema central no pasa por una cuestión táctica ni por falta de nombres importantes en el plantel, sino por un componente emocional que está condicionando el rendimiento de los jugadores partido a partido.

La clave está en la cabeza, no en la táctica

Latorre fue claro a la hora de explicar el mecanismo detrás de los errores que viene cometiendo River en las últimas fechas. Para el analista, la falta de calma en el campo de juego se traduce directamente en decisiones equivocadas.

"Si vos no te calmás para jugar al fútbol, no vas a tomar buenas decisiones y te vas a equivocar", explicó el panelista, marcando una relación directa entre el estado anímico del plantel y los desaciertos individuales que se repiten en cada presentación.

Esta idea no quedó como una afirmación general: Latorre la bajó a un ejemplo concreto que resonó fuerte en el análisis. Se refirió al error entre Moreno y Otamendi en un partido reciente, una jugada que terminó complicando al equipo y que, según su interpretación, no fue un simple accidente futbolístico.

"Fue un error de un equipo que está perturbado en la cabeza", sentenció el exjugador, dejando en claro que para él ese tipo de desajustes defensivos son consecuencia directa del clima interno que atraviesa el plantel.

Un central "normal" no se equivoca así

Uno de los puntos más interesantes del análisis de Latorre tiene que ver con la comparación entre el presente de River y lo que sería, según él, un funcionamiento habitual del equipo. El panelista sostuvo que, en condiciones normales, un defensor central resolvería ese tipo de jugadas de manera completamente distinta.

La lectura de Latorre apunta a que la confusión colectiva que atraviesa el plantel termina filtrándose en los detalles individuales, incluso en jugadores con experiencia y jerarquía como Otamendi. No se trata, entonces, de un problema de nivel futbolístico, sino de un contexto emocional adverso que altera la toma de decisiones en fracciones de segundo.

El análisis de Latorre no se quedó únicamente en lo futbolístico. El panelista también aprovechó su exposición en Fútbol 90 para cuestionar los valores económicos que se manejan actualmente en el mercado de pases, y puso el foco en un caso puntual: el de Castaño.

Para Latorre, las cifras que se barajan por el futbolista están sobredimensionadas en comparación con otros nombres del mercado. "Es mucho más razonable pagar 15 millones de dólares por Correa o por un Thiago Almada, que pagarlo por Castaño, que es buen jugador", afirmó, dejando en claro que su cuestionamiento no apunta a las condiciones del jugador, sino a la relación entre su valor de mercado y su rendimiento actual.

Castaño, atrapado en el mismo problema

Lejos de una crítica personal, Latorre buscó contextualizar la floja producción de Castaño dentro del mismo diagnóstico que aplicó al resto del plantel. Según su análisis, el futbolista llegó a River en un mal momento institucional y futbolístico, y no logró sustraerse del clima de confusión general que atraviesa el club.

"En otro ambiente más pacífico hubiera sido un jugador con posibilidades de ser exitoso en un funcionamiento diferente como el de River", concluyó el panelista, dejando abierta la puerta a que, en otro contexto, el rendimiento del futbolista podría ser muy distinto al que se vio hasta ahora.

De esta manera, el análisis de Diego Latorre pinta un panorama complejo para River Plate: un equipo que necesita, antes que refuerzos o ajustes tácticos, recuperar la calma y la claridad mental que le permitan volver a tomar buenas decisiones dentro de la cancha.