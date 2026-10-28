El día que Lionel Scaloni habló de la salud de su mamá y le dedicó un triunfo de la Selección Argentina

El día que Scaloni habló de la salud de su mamá y le dedicó un triunfo de la Selección Argentina.

La muerte de la mamá de Lionel Scaloni, a los 74 años, representa un duro golpe en la vida del entrenador de la Selección Argentina, en cuya vida dejará una huella imborrable, siendo una persona clave en su formación como persona. Y si bien el DT siempre fue bastante reservado, en la Copa América 2021 la mencionó y reveló algo de lo que sucedía, cuando le dedicó el título a su madre, quien atravesaba un delicado momento de salud.

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La mención de Scaloni a su madre en la Copa América 2021

“Le quiero dedicar el título a mi vieja, que está pasando por una situación bastante grave”, expresó Scaloni después de la consagración en Brasil, en julio de 2021. En medio de la alegría por el histórico triunfo ante el seleccionado brasileño, el entrenador encontró un espacio para hablar de la preocupación que lo acompañaba fuera de la cancha y tenía que ver con su mamá.

Lionel Scaloni con sus padres.

La frase resumió el difícil momento personal que vivía el entrenador, incluso en medio de una conquista que significó un antes y un después para el fútbol argentino. El 10 de julio de 2021, la Selección había derrotado 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná, con un gol de Ángel Di María, y había terminado con una sequía de 28 años sin títulos oficiales en la categoría mayor. La emoción de Scaloni no estaba relacionada solamente con el logro deportivo. Su mamá llevaba tiempo atravesando problemas de salud y la preocupación por su estado era una carga que lo acompañaba desde antes de aquella Copa América.

Una vida en Pujato y una lucha que duró años

Eulalia Marzetti, conocida como Lali, vivía en Pujato, Santa Fe, junto a su esposo, Ángel Scaloni. Allí construyó su vida familiar y se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad. Junto a su marido crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, quien también es conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, con presencia en Pujato y Funes.

Su enfermedad se prolongó durante varios años, pero la familia mantuvo un perfil reservado respecto de su diagnóstico y de los detalles de su tratamiento. Hasta sus últimos días, su lucha permaneció en el ámbito íntimo, lejos de la exposición pública que rodea a su hijo por su trabajo al frente de la Selección Argentina.

La noticia de su fallecimiento, ocurrido el martes 27 de octubre de 2026 por la noche, se conoció este miércoles y generó una profunda tristeza en Pujato y en el mundo del fútbol. Scaloni debió viajar de urgencia para acompañar a sus seres queridos, cuando se encontraba en Buenos Aires y preparaba la lista de convocados para la última doble fecha FIFA del año.