Asencio, del Real Madrid, a juicio por compartir un vídeo sexual sin consentimiento

Foto de archivo del jugador del Real Madrid Raul Asencio tras ser expulsado en un partido del Mundial de Clubes

El defensor del Real Madrid Raúl Asencio se enfrentará a un juicio por cargos de compartir un video de contenido sexual sin consentimiento, informó el jueves un tribunal de la isla de Gran Canaria.

También comparecerán ante el juez tres miembros de la cantera del Madrid, acusados de grabar y compartir videos de contenido sexual de dos mujeres -una de ellas menor de edad- en un club de playa de Gran Canaria en junio de 2023, añadió el tribunal.

El fiscal pide una pena de 2 años y medio de prisión para Asencio, de 22 años, por dos delitos contra la intimidad desde que recibió la grabación y se la enseñó a un amigo, según los documentos judiciales.

Una de las mujeres acusa a los cuatro jugadores, mientras que la otra víctima ha dejado fuera de su acusación a Asencio, que en el momento de los hechos era jugador de la cantera del Madrid.

Asencio, que ha negado las acusaciones, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios hecha al Real Madrid. Dos de los otros tres acusados ya no juegan en el club.

En una declaración realizada en mayo, el jugador afirmó que no había tenido ningún comportamiento que violara los derechos a la intimidad y a la libertad sexual de ninguna mujer, y que solo se le acusaba de haber dejado que otra persona viera brevemente unas imágenes.

Con información de Reuters