Se define el Ascenso del fútbol argentino con jornadas dramáticas de finales: los detalles

El Ascenso del fútbol argentino entra en su semana más caliente: Ferro cerca de la final en Pimera Nacional, Excursionistas acaricia el título y el Federal A ya tiene finalistas

El Ascenso del fútbol argentino vive un fin de semana de definiciones. Ferro Carril Oeste puede asegurarse el sábado la final de la Primera Nacional y acercarse al regreso a Primera tras 26 años, mientras Excursionistas busca el título en la Primera B Metropolitana. San Martín de Formosa y Cipolletti se juegan el ascenso del Federal A, y Luján y Berazategui definen la Primera C.

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Con definiciones a todo o nada en todas las divisionales, el fútbol de ascenso entra en semanas decisivas. Repasamos el panorama completo categoría por categoría: qué equipos pelean por el título directo, quiénes batallan por meterse en el Reducido, cómo se jugará la Promoción y la dramática lucha en la parte baja de las tablas para no descender.

Primera Nacional: Ferro, a un paso de la final por el primer ascenso

A falta de dos fechas, Ferro Carril Oeste lidera la Zona A con 65 puntos, cinco más que Godoy Cruz. El "Verde" recibirá a Chaco For Ever el sábado 24, a las 16, y cerrará visitando a Acassuso. Si gana el sábado, el equipo de Juan Manuel Sara se asegurará el primer puesto. Incluso podría clasificar con una derrota si Godoy Cruz no vence a Mitre en Santiago del Estero.

En la Zona B, la pelea está abierta: Tristán Suárez suma 62 puntos, Temperley tiene 60, y Gimnasia de Jujuy y Atlanta acumulan 58. El conjunto de los Bohemios se medirá frente a los jujeños en la fecha 35, por lo que uno de los dos quedará sin chances de alcanzar la final.

Cómo sigue la definición

Los ganadores de cada zona jugarán una final a partido único, en cancha neutral, por el primer ascenso a la Liga Profesional. Se disputaría el fin de semana del 7 de noviembre.

El resto de los clasificados irá al Reducido por el segundo ascenso, que se jugará entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre. En la Zona A ya tienen su lugar Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón, Ciudad de Bolívar, Almirante Brown y Estudiantes de Caseros, además del equipo que no gane la zona entre Ferro y Godoy Cruz. En la Zona B pelean por esos lugares Gimnasia y Tiro, Midland, Colegiales, Deportivo Maipú, los dos San Martín y Atlético de Rafaela.

La lucha por la permanencia

Güemes de Santiago del Estero ya descendió al Federal A, y quedan otros tres lugares por definir. En la Zona B están comprometidos Nueva Chicago (36), Chacarita (36), Patronato (37), Quilmes (39) y Agropecuario (40). Chicago y Chacarita se enfrentarán en la última fecha.

En la Zona A, San Miguel (32) está último, seguido por Acassuso (33), All Boys (35), Central Norte de Salta (37), San Telmo (38) y Defensores de Belgrano (38). Si hay igualdad de puntos en la zona de descenso, se jugará un desempate en cancha neutral.

Primera B Metropolitana: Excursionistas acaricia el título

Escursionistas, a un paso de ascender a la Primera Nacional.

Excursionistas suma 78 puntos y le saca cinco a Arsenal de Sarandí cuando quedan seis en juego. El equipo del Bajo Belgrano recibirá a Sportivo Italiano el sábado 24, a las 15, y cerrará el torneo ante Deportivo Camioneros. Arsenal, su único perseguidor, recibirá a Camioneros y luego visitará a Deportivo Merlo.

El último lugar en el Reducido y el descenso

Sportivo Italiano, Talleres (RE), Camioneros, Villa Dálmine, Deportivo Armenio y Real Pilar ya están en el Reducido, junto con el escolta entre Excursionistas y Arsenal. Queda un solo lugar: Comunicaciones (57) lo ocupa por ahora, seguido de cerca por Laferrere (55) y San Martín de Burzaco (51). Laferrere recibirá al Cartero este sábado, en un cruce directo.

En el fondo, Ituzaingó ya descendió a la Primera C. UAI Urquiza (39) está obligado a ganar sus dos partidos, ante Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco, mientras Defensores Unidos (42) y Brown de Adrogué (43) siguen cerca de la zona de descenso.

Federal A: una final a todo o nada en San Francisco

San Martín de Formosa y Cipolletti se juegan el ascenso a la Primera Nacional el domingo 25 de octubre, a las 15, en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano, en San Francisco, Córdoba. Si empatan en los 90 minutos, la final se definirá directamente por penales, según Interior Futbolero.

Primera C y Promocional: finales, Reducido y Promoción

Luján y Berazategui empataron 0-0 en la ida y definen el campeonato de la Primera C en el estadio 1° de Abril. La revancha, que entrega el ascenso a la Primera B, está programada para el domingo 25, a las 15. Además, entre el domingo y el lunes se juegan las vueltas del Reducido, que definirá al rival del subcampeón.

En el Promocional Amateur, Barracas FC goleó 3-0 a SAT y ascendió a la Primera C. Defensores de Glew ganó el Reducido y jugará la Promoción ante Argentino de Rosario, que superó a Muñiz en el desempate y lo dejó desafiliado por una temporada. La serie será de ida y vuelta: si hay empate en el global, Argentino conservará su lugar en la Primera C.