David Beckham develó su trastorno menos pensado: "Odio"

David Beckham develó su trastorno menos pensado y adelantó la serie sobre su vida en Netflix. La palabra del exjugador inglés sobre un drama personal que vive en el día a día.

David Beckham reveló el calvario menos pensado que sufre, una vez retirado del fútbol profesional. El exmediocampista de Real Madrid, Manchester United, Milan y PSG, entre otros, se sinceró acerca de un problema de salud que tiene desde hace bastante tiempo pero que recién ahora se animó a revelar públicamente.

El exvolante de la Selección de Inglaterra, de casi 48 años, filtró que padece un trastorno obsesivo-compulsivo por el que limpia y ordena su casa a toda hora. El exjugador detalló de qué se trata esta situación y hasta mencionó a su esposa y madre de sus cuatro hijos: la exintegrante de la banda musical Spice Birls, Victoria Beckham.

Beckham reveló que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo: "Todo tiene que estar perfecto"

El exfutbolista le brindó una entrevista al diario británico The Sun y dio un ejemplo de lo que le ocurre diariamente: “El hecho de que cuando todos están en la cama yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la configuración correcta, me aseguro de que todo esté ordenado...". Incluso, admitió: "Odio bajar por la mañana y hay tazas y platos y, ya sabes, tazones”.

"Tengo este trastorno obsesivo compulsivo en el que tengo que tener todo en línea recta o todo tiene que estar en pares", profundizó David. El inglés especificó: "Pondré mis latas de gaseosa en la heladera y, si hay una de más, la pondré en otro armario en alguna parte". Y aseguró que ello es porque "todo tiene que estar perfecto”.

“Corto la cera de la vela, limpio el vidrio, ese es mi odio favorito... El humo alrededor del interior de una vela”, insistió el europeo. “Lo sé, es raro”, se sinceró. Entre risas, Beckham puntualizó: “La limpio tan bien que no estoy seguro de que mi esposa lo aprecie tanto, con toda honestidad”. Sin embargo, Victoria se lo tomó bien, acotó que “es tan perfecto” y le indicó que en la casa todos “aprecian lo que hace”.

Al respecto, el exdeportista contó que si fuera por él “contaría la ropa y colocaría las revistas en líneas rectas y patrones simétricos”. También dijo que una de las razones por las que seguía haciéndose tatuajes con el correr del tiempo era porque era "adicto al dolor”.

La serie sobre Beckham en Netflix

En julio de 2022, David anunció en su cuenta oficial de Instagram una nueva producción acerca de él, aunque no aclaró en qué fecha se estrenará: “Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con Netflix en una serie documental sobre mi vida y mi carrera". Incluso, adelantó que "contará con archivos no vistos, historias no contadas, así como entrevistas con las personas que han sido parte del viaje". "La serie está dirigida y producida por los ganadores del Premio de la Academia: Fisher Stevens y John Battsek. Mira este espacio”, remató el protagonista.