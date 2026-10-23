Daniel Osvaldo recibió el alta después de 28 días internado: "I'm going home"

Daniel Osvaldo recibió este jueves el alta médica después de permanecer casi un mes internado por un grave cuadro de salud que llegó a poner en riesgo su vida. El ex futbolista de 40 años había ingresado de urgencia a un hospital el 24 de septiembre por un derrame pleural y ahora continuará su recuperación en su casa.

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Poco después de abandonar la clínica, Osvaldo compartió una imagen en sus redes sociales en la que se lo ve sonriente y haciendo la señal de la victoria con los dedos. Para acompañar la publicación, eligió la canción Going Home, de los Rolling Stones, y escribió un breve mensaje en inglés: "I'm going home" ("Me voy a casa").

La infección dental que desencadenó el grave cuadro de salud de Daniel Osvaldo

Durante su internación, el ex delantero contó que el problema se había originado en una infección bucal relacionada con una caries que no había recibido tratamiento. Según explicó, la infección avanzó por el torrente sanguíneo y terminó afectando seriamente su sistema respiratorio.

Osvaldo también reconoció que no identificó a tiempo la gravedad de los primeros síntomas porque los confundió con molestias musculares, algo que vinculó con su pasado como deportista. "Creí que eran dolores musculares", admitió al recordar cómo interpretó las primeras señales antes de acudir al hospital.

Desde el hospital, Osvaldo siguió la clasificación de Boca, su ex equipo, a la final de la Copa Sudamericana.

La evolución comenzó a ser favorable cuando los médicos detectaron el origen de la infección y le extrajeron la pieza dental afectada. A partir de ese momento, su estado empezó a mejorar. Además, respondió positivamente a los drenajes pulmonares y logró superar el cuadro que había motivado su internación.

El rol de su pasado como deportista en la recuperación

El exfutbolista señaló que los especialistas destacaron la influencia de su antigua actividad deportiva en la respuesta de su organismo. "Me explicaron que mi antigua rutina deportiva ayudó muchísimo; todo el ejercicio que hice en mi vida salvó a mi organismo", expresó. Tras recibir el alta, Osvaldo podrá continuar con la recuperación desde su hogar, luego de atravesar semanas de preocupación por su estado de salud.

Cómo fue la internación que debió atravesar Daniel Osvaldo

El cuadro tendría un origen inesperado, lejos de las versiones que circularon en los primeros días. Según trascendió, una bacteria ingresó a su organismo a partir de una caries mal tratada: ese foco infeccioso, que en apariencia no revestía gravedad, avanzó hasta comprometer uno de sus pulmones y así se acumularon líquido y pus en la pleura, la membrana que lo recubre. El ex delantero, con pasado en Banfield, Boca y la Selección de Italia, llegó al hospital tras varios días de dolores y malestar.

Hace una semana, el ex Boca Juniors debió someterse a una nueva operación para drenar el pus que todavía se acumulaba en el pulmón afectado y eliminar los restos de la infección. Así lo explicó la periodista Luciana Rubinska, que siguió de cerca su evolución: "Fue intervenido el último fin de semana y le empezaron a sacar pus del pulmón, tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón".

La noticia de una segunda cirugía generó preocupación, pero, de a poco, los médicos le retiraron los tubos conectados al pulmón y se lo vio de buen estado de ánimo para afrontar la recuperación según detalló Rubinska.