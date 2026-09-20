Cuti Romero se la volvió a pudrir a Bellingham, el crack de la Selección de Inglaterra: "Llorón"

En el ajustado triunfo del Atlético de Madrid 2-1 frente a Real Madrid en la fecha 7 de La Liga, se dio una situación quedó marcada tras el intenso cruce entre Cristian Romero y Jude Bellingham. El defensor argentino y el mediocampista inglés protagonizaron una disputa verbal constante que llamó la atención durante todo el encuentro.

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La jugada que generó mayor controversia ocurrió a los 36 minutos, en un momento de mucha fricción y escasas chances de gol. Romero anticipó un balón en su campo y quiso iniciar la salida, pero Bellingham se lanzó al piso para disputar la pelota. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias dejó seguir la acción, aunque luego sancionó falta contra el inglés cuando Atlético perdió la posesión.

En medio del reclamo, Bellingham mostró una marca en su rodilla y acusó a Romero de pisarlo. Las imágenes confirmaron que el argentino tocó primero el balón, pero luego apoyó su pie sobre la rodilla izquierda del jugador del Real Madrid. Tras la revisión del VAR, el árbitro anuló la amonestación para Bellingham y decidió mostrar la amarilla a Romero por una acción temeraria, aunque descartó la expulsión.

Así, el defensor de 28 años quedó al borde de la roja, pero pudo seguir en cancha. La tensión entre ambos continuó durante varios minutos, con Romero incluso diciéndole “sos un llorón” a Bellingham, gesto que quedó registrado en las cámaras antes del final del primer tiempo.

Con esta victoria, Atlético de Madrid escaló al segundo puesto de la tabla con 16 puntos, superando a Real Madrid que quedó con 15. El Barcelona sigue firme en la cima con 21 unidades tras ganar sus siete partidos. Romero, junto a Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, se sumarán próximamente a la selección argentina para la fecha FIFA, antes de volver a la competencia el 10 de octubre visitando a Alavés.