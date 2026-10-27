Cuti Romero rompió el silencio sobre su lesión con la Selección Argentina en la final del Mundial: "Infiltrado"

Cristian Romero rompió el silencio y reveló los motivos por los cuales debió ser reemplazado en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. En una entrevista con Gastón y Esteban Edul, el defensor central del Atlético de Madrid, figura en aquel certamen con la 'Albiceleste', acusó fuertes molestias físicas después de las semifinales que no le permitieron completar el partido por el título, en el que los dirigidos por Lionel Scaloni terminaron perdiendo por 1 a 0 en tiempo extra: "Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles, que todavía lo tengo, y no pude entrenar en casi ninguno de los días previos a la final. Llegué con lo justo. Jugué como jugué, con un par de pastillas e infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo", sentenció.

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Consultado por lo que sintió al momento de pedir el cambio, el 'Cuti' no dudó: "Obviamente que da bronca entrar a jugar condicionado a un partido con la importancia de una final del mundo. Da bronca pero uno siempre quiere estar, no se le puede decir que no salvo que le haga mal al equipo... Directamente si no puedo parar a nadie levanto la mano, doy un paso al costado y que juegue un compañero que está mejor". En aquella ocasión, el entrenador debió hacer ingresar a Facundo Medina a los 70 minutos de partido en lugar del futbolista cordobés; su dupla Lisandro Martínez también había salido por molestias sobre el final de la primera mitad.

El Cuti rompió el silencio sobre las teorías conspirativas tras la final del Mundial: "En la final no pasó nada"

El flamante capitán también habló de la derrota en la final del Mundial 2026 y de las teorías que circularon en redes sociales después del partido: "La verdad que se habla mucho de muchas cosas hoy, las redes sociales alguno dice una boludez y se vuelve todo muy viral", respondió.

La explicación del ex Belgrano de Córdoba fue futbolística y sin excusas: "Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas". Además, admitió que el plantel terminó el torneo al límite físico: "La verdad que nosotros llegamos con los justos, fue no un milagro, pero sí nos costó de lo físico todo el torneo. Tuvimos demasiados jugadores que llegaron con lo justo, yo uno de ellos", reconoció. Cuando le preguntaron si le enojaban esas versiones, mostró tranquilidad: "¿Enojarme? No, la verdad. Mientras que esté tranquilo yo, con mi forma de ser, con que haya dado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo".

El Cuti Romero eligió a Julián Álvarez para heredar la camiseta número 10 de Messi

En su primera entrevista como capitán de la 'Albiceleste', el defensor habló sobre el futuro del dorsal que quedó vacante tras el retiro de Lionel Messi. Aunque reconoció el peso histórico de la camiseta, primero planteó una alternativa: “Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer”.

Luego, reveló quién sería su elegido para llevarla: "Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene el suyo seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él”. De todas maneras, admitió que el delantero prefiere conservar su número actual: “Creo que sí. Igual se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya".

Hoy compañeros en el 'Colchonero', el 'Cuti' eligió a Julián como el heredero de la '10' de Lionel Messi: "Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene".

El enorme elogio a Messi tras su despedida de la Selección Argentina

El defensor también se refirió a la decisión del rosarino de ponerle fin a su etapa con la Albiceleste y dejó en claro la admiración que siente por él. "Después de su retiro no volvimos a hablar. Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro. Todos coincidimos que lo vemos muy bien, que sigue compitiendo, con esas ganas... Lo más importante es que él esté bien, que disfrute con su familia. Hizo y sigue haciendo una carrera que nadie la va a poder igualar", expresó. Además, destacó la dimensión de Messi más allá de su vínculo con el seleccionado: "Sacando que soy argentino y que lo admiro muchísimo, me pongo a analizarlo como alguien que ve fútbol y para mí es el jugador más grande de toda la historia".

¿Palito para Kane por el Balón de Oro?: "El premio es un poco marketing"

Por último, el central dio su opinión sobre los premios individuales y postuló a Messi como el principal candidato tanto al Balón de Oro como al Súper Balón de Oro. "Hoy en día el premio es un poco marketing y se lo darán al que más seguidores tenga en Instagram capaz, ja. Antes, si te sentabas en una tribuna, mirabas un partido y veías lo que hacía Leo, no había comparación. Por eso es el más grande de la historia", sostuvo.

En esa misma línea, cuestionó la tendencia de priorizar los títulos colectivos a la hora de elegir al ganador: "En el último tiempo se creó que el que gane la Champions League o el Mundial tendría que ganarlo, pero lo que hace y genera él no se lo he visto a nadie". Cuando le preguntaron a quién le entregaría el galardón, Romero fue contundente: "A Messi. Aunque no se pueda se lo doy".