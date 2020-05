Juan Barbas fue un exitoso futbolista que salió campeón del mundo juvenil con la Selección Argentina. Aquel equipo tenía figuras como Diego Maradona y Ramón Díaz. Y ahora, el protagonista (quien trabaja como Coordinador de Inferiores en Almirante Brown) confesó su calvario económico fruto del cese de actividades a raíz del coronavirus: "Ceno matecocido".

"Yo quiero volver a trabajar para tener un mango en el bolsillo. Ahora dicen que esto puede durar hasta septiembre. Entonces me pregunto: ¿Qué le digo al del alquiler del departamento? ¿Cómo hago para ir al supermercado? ¿Qué voy a comer a la noche? Muchas veces meto un té o un mate cocido con galletitas de sal para la cena para cuidar el mango", manifestó Barbas, en diálogo con Diario Clarín.

Por otra parte, quien también fue parte de La Liga de España (jugó en Zaragoza) agregó: "Muchos se creen que hice una fortuna, pero la plata de antes no es la de ahora. Me alcanzó para vivir bien y para comprar una linda casa, que es donde viven mi ex mujer y mi hija. Solo eso. Así que yo necesito trabajar para alquilar y comer".

"Vivo de lo que trabajo y necesito del sueldo para comer. No quiero dar lástima porque hay mucha gente que la pasa peor que yo, pero esta es mi realidad. Es la segunda vez que la vida me pega así, la anterior fue cuando me echaron de Racing en 2012, y no quiero pasar más por esto. Estoy pensando en alejarme del fútbol", confesó Barbas.

A su vez, el campeón del mundo e integrante del plantel del Mundial de selecciones mayores en 1982 agregó: "Cobré febrero por última vez y los restantes cheques vinieron rebotados. El club nos dio dos bonos de 10.000 pesos por la ayuda del Gobierno. Con eso más un puchito que tenía voy tirando como puedo. Tengo que administrar porque no sabemos cuánto puede durar esto".