Cuándo se juega la revancha de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026: la fecha confirmada

Boca Juniors y Vasco da Gama de Brasil juegan la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de conseguir un lugar en la final del certamen continental. El cruce enfrenta a dos equipos históricos del fútbol sudamericano, que buscarán cerrar su campaña internacional con una clasificación a la definición por el título. Y en donde el Xeneize se juega la posibilidad de terminar con 19 años sin conquistar ningún certamen internacional.

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Cuándo se juega la revancha entre Vasco Da Gama y Boca

La revancha se disputará el martes 20 de octubre de 2026 a las 21.30, hora de Argentina. El encuentro corresponde a una de las semifinales del torneo organizado por la CONMEBOL y será determinante para conocer al finalista que seguirá en carrera por el trofeo, en un partido que estuvo envuelto de polémica en la previa por la definición del estadio y en donde hay mucho en juego.

Cómo fue el camino de Boca y Vasco da Gama hasta las semifinales

El equipo argentino alcanzó esta instancia después de superar a São Paulo en los cuartos de final. Tras conseguir una ventaja en el encuentro disputado en Buenos Aires, Boca empató 1-1 en el estadio Morumbí y cerró la serie con un global de 2-1. Leandro Lozano marcó el tanto que encaminó la clasificación, mientras que el arquero Álvaro Montero tuvo intervenciones importantes para sostener el resultado.

Boca busca una nueva final.

En los octavos de final, el Xeneize había eliminado a Deportivo Recoleta de Paraguay con un contundente resultado global de 7-1, luego de ganar 3-1 y 4-0 en los dos encuentros. Esa serie le permitió avanzar con confianza y prepararse para el desafío ante el conjunto paulista. Vasco da Gama, por su parte, llegó a las semifinales tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe de Colombia. Después de empatar sin goles en Bogotá, el equipo brasileño se impuso por 2-0 en Río de Janeiro, con goles de Bruno Duarte y David, y aseguró su clasificación con un marcador global de 2-0.

La final de la Copa Sudamericana, el gran objetivo

La revancha será determinante para las aspiraciones de ambos clubes, que buscan volver a protagonizar una definición internacional. Boca intentará avanzar hacia un nuevo título continental, mientras que Vasco da Gama procurará aprovechar su condición de local para quedarse con el boleto a la final. La definición del torneo está programada para el 21 de noviembre de 2026 en Barranquilla, Colombia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí se disputará el partido que consagrará al campeón de esta edición de la Copa Sudamericana.