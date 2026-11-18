La Selección Argentina debuta en el Mundial Sub 17 de Qatar 2026: fixture y formato del torneo.

La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, se prepara para comenzar su participación en el Mundial de Qatar 2026. La 'Albiceleste' buscará ser protagonista de una competencia que tendrá nuevamente a 48 seleccionados, en una edición que se jugará por segundo año consecutivo en territorio qatarí.

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El combinado nacional comenzará su participación en el certamen este jueves 19 de noviembre; el torneo, por su parte, se extenderá hasta el 13 de diciembre. La competencia contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. En esta ocasión, Argentina integrará el Grupo C, junto con Australia, Mozambique y Dinamarca.

Cómo es el formato del Mundial Sub 17 que se jugará en Qatar

El torneo contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La Selección Argentina deberá superar la primera fase para meterse en los dieciseisavos de final, instancia a la que accederán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros de la clasificación general.

A partir de esa ronda, los equipos disputarán eliminatorias directas, con cruces a partido único hasta llegar a la final y conocer al campeón del mundo. Se trata del mismo formato utilizado en la edición anterior y en el Mundial de mayores de 2026.

Por dónde ver a la Selección Argentina Sub 17 online

Los encuentros se podrán ver en vivo por DSports y la TV Pública . Por streaming, las opciones son DGO , Flow y Telecentro Play , según el servicio contratado.

y la . Por streaming, las opciones son , y , según el servicio contratado. También se puede ver por DAZN a través de FIFA+.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub-17 2026

El certamen comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. La competencia contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Argentina integrará el Grupo C, junto con Australia, Mozambique y Dinamarca.

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Argentina vs. Australia, a las 13. Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12.30.

Argentina vs. Mozambique, a las 12.30. Miércoles 25 de noviembre: Dinamarca vs. Argentina, a las 12.30.

La lista completa de convocados de la Selección Argentina Sub-17

Diego Placente confirmó una nómina de 21 futbolistas para representar al país en el certamen. Todos los convocados se desempeñan en clubes del fútbol argentino.

La lista completa está integrada por:

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Thiago Parga (Huracán).

Kevin Báez (Aldosivi).

Defensores

Alex Cardozo (Lanús).

Álvaro Güich (Rosario Central).

Bautista Giménez (River Plate).

Benjamín Vallejo (Vélez).

Julio Coria (Boca Juniors).

Mateo Mendizábal (Banfield).

Simón Escobar (Vélez).

Thiago Pérez (Huracán).

Volantes

Matheo Machuca (Independiente).

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors).

Giovanni Baroni (Talleres).

Galo Escobar (River Plate).

Marcos Ortiz (Belgrano).

Mateo Sánchez (Boca Juniors).

Delanteros

Facundo Salinas (Vélez).

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors).

Tobías Goytía (River Plate).

Juan Policella (Vélez).

Con una lista íntegramente conformada por jugadores del ámbito local, Argentina se prepara para debutar en el Mundial Sub 17.

El objetivo de la Argentina será mejorar su actuación en la edición anterior, disputada en 2025, cuando quedó eliminada en los dieciseisavos de final frente a México. El seleccionado juvenil buscará avanzar lo más lejos posible y luchar por primera vez por el campeonato mundial de la categoría.