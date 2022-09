A Cristiano Ronaldo, un campeón con Real Madrid le pidió el retiro: "Ya está"

Un campeón con Real Madrid sorprendió y lapidó a un ídolo del club como Cristiano Ronaldo, estrella de la Selección de Portugal: "Retírate, ya está".

Un campeón con Real Madrid sorprendió y le pidió a un ídolo histórico del club como Cristiano Ronaldo. El delantero de 37 años es el capitán y la gran estrella de Portugal, a menos de dos meses del arranque del Mundial de Qatar 2022. Se trata de uno de los jugadores que, además, apuntó contra Gabriel Batistuta.

Más allá de ser el máximo goleador del "Merengue" con 450 gritos, un exdelantero del equipo español como Antonio Cassano fulminó a "CR7". "El Bambino" vistió la camiseta de "La Casa Blanca" durante la temporada 2006-2007 y ganó LaLiga con aquel equipazo en el Santiago Bernabéu.

Cassano, ex Real Madrid, liquidó a Cristiano Ronaldo: "Retírate, ya está"

El exdelantero italiano de 40 años suele tener opiniones fuertes y picantes sobre las grandes figuras del fútbol global en la actualidad. En esta ocasión brindó su opinión en el podcast Muschio Selvaggio, de su país natal, y no dudó en pedirle directamente al "Bicho" que deje de jugar cuanto antes.

Cassano jugó en Real Madrid y fue campeón de LaLiga.

Sin piedad, el ex Roma y Milan de Italia, entre otros, opinó que "un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes". Además, resaltó que los objetivos del astro luso ya no pueden ser los mismos y también lo castigó por fu flojísimo presente en Inglaterra: "Lo ha ganado todo, ha sido un fenómeno, ha ganado muchísimo dinero y ahora no es titular en Manchester United". "Retírate, ya está", lo cruzó duramente. Igualmente, el exjugador aclaró que tiene "un enorme respeto por Ronaldo", aunque reconoció: "Como futbolista no me gusta".

Los elogios del Bambino Cassano para Lionel Messi

Como si fuese poco, el ex Inter alabó al capitán de la Selección Argentina, el rival histórico del portugués. Acerca del rosarino, opinó que "Messi es como (Diego) Maradona y, cuando se habla de sacrificios, hay que recordar que ´Leo´ se fue de Argentina con 14 años, superando muchos problemas físicos". En el mismo sentido, el exatacante de la Selección "Azzurra" completó: "Estuvo cuatro años él solo, en Barcelona, y esos son sacrificios reales".

La mediocre temporada 2022-2023 de Cristiano Ronaldo

Hasta el momento, los números de "CR7" en la vigente campaña están muy lejos de aproximarse a aquellos que había alcanzado, en promedio, en su impresionante trayectoria. En el United acumula apenas 8 partidos oficiales con 1 gol, mientras que en Portugal suma otros 2 encuentros sin tantos y con 1 asistencia.