Susto para el Kily González: sufrió un accidente automovilístico camino a Rosario

El entrenador de Unión de Santa Fe tuvo un susto camino a Rosario; no sufrió heridas.

Cristian 'Kily' González sufrió este jueves a la madrugada un accidente automovilístico camino en la Autopista Rosario-Santa Fe. El suceso ocurrió a la altura de Arocena, una pequeña localidad del departamento de San Jerónimo a poco más de 50 kilómetros de la capital de la provincia, cuando el entrenador de Unión de Santa Fe perdió el control de su vehículo a causa de la lluvia. Afortunadamente, fue sólo un susto: no tiene heridas graves ni impactó con otros conductores.

El auto del director técnico de 50 años, que quedó en el cantero que separa ambas manos de la autopista, quedó dañado tras el siniestro. Los servicios de emergencia que acudieron rápidamente al lugar constataron que González no padeció heridas de gravedad (ni siquiera necesitó asistencia médica), por lo que fue habilitado a seguir su viaje camino a Rosario. Este viernes, estará presente en el entrenamiento del 'Tatengue', de buen presente en la Liga Profesional de Fútbol, que recibirá el próximo sábado al escolta Huracán en el Estadio 15 de Abril a partir de las 21:15 horas.

El fixture de Unión de Santa Fe en lo que queda de la Liga Profesional de Fútbol

Fecha 18 - Unión de Santa Fe vs. Huracán - sábado 19 de octubre - 21:15 hs.

vs. Huracán - sábado 19 de octubre - 21:15 hs. Fecha 19 - Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Unión de Santa Fe - lunes 28 de octubre - 19 hs.

- lunes 28 de octubre - 19 hs. Fecha 20 - Unión de Santa Fe vs. Newell's - viernes 1 de noviembre - 21:15 hs.

vs. Newell's - viernes 1 de noviembre - 21:15 hs. Fecha 21 - Independiente vs. Unión de Santa Fe - martes 5 de noviembre - 21 hs.

- martes 5 de noviembre - 21 hs. Fecha 22 - Unión de Santa Fe vs. Atlético Tucumán - sábado 9 de marzo - 15 hs.

vs. Atlético Tucumán - sábado 9 de marzo - 15 hs. Fecha 23 - Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe - miércoles 20 de noviembre - Horario a definir.

vs. - miércoles 20 de noviembre - Horario a definir. Fecha 24 - Unión de Santa Fe vs. Talleres de Córdoba - domingo 24 de noviembre - Horario a definir.

vs. Talleres de Córdoba - domingo 24 de noviembre - Horario a definir. Fecha 25 - Platense vs. Unión de Santa Fe - domingo 1 de diciembre - Horario a definir.

- domingo 1 de diciembre - Horario a definir. Fecha 26 - Unión de Santa Fe vs. Vélez Sarsfield - domingo 8 de diciembre - Horario a definir.

vs. Vélez Sarsfield - domingo 8 de diciembre - Horario a definir. Fecha 27 - Defensa y Justicia vs. Unión de Santa Fe - domingo 15 de diciembre - Horario a definir.

