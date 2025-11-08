DT de Costa Rica apuesta por madurez de Campbell para lograr boleto a Copa del Mundo

La selección de fútbol de Costa Rica abre sus puertas al regreso del veterano delantero Joel Campbell, convocado el sábado por el director técnico Miguel "Piojo" Herrera en su apuesta por figuras experimentadas para lograr el boleto a la Copa del Mundo 2026.

Campbell, de 33 años, es la novedad en la lista publicada por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para los cruciales partidos ante Haití y Honduras en las dos últimas jornadas de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf.

La selección "tica" visitará el 13 de noviembre a Haití, y cinco días después será local ante Honduras.

El delantero del Alajuelense refuerza el grupo de veteranos a los cuales convocó Herrera después de resultados insatisfactorios que comprometen la llegada de Costa Rica al Mundial.

Celso Borges, Kendall Waston y el portero Keylor Navas, todos con experiencia mundialista, ya se habían integrado al seleccionado nacional. Ahora se confirma también la llegada de Campbell, ex jugador de Arsenal en la Premier League, del Real Betis español y del León y Monterrey en México.

Costa Rica se ubica en el segundo lugar del Grupo C con seis puntos, dos menos que Honduras. Haití con cinco y Nicaragua con uno completan el sector.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

A continuación, la lista de 26 jugadores convocados publicada por la FCRF:

Porteros: Keylor Navas (Pumas UNAM, México), Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal), Kevin Chamorro (Río Ave, Portugal).

Defensas: Santiago var der Putten y Alexis Gamboa (Alajuelense), Kendall Waston y Joseph Mora (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Julio Cascante (Austin, EEUU), Francisco Calvo (Al-Ettifaq, Arabia Saudita), Haxzel Quirós (Herediano), Carlos Mora (U Craiova, Rumania).

Mediocampistas: Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez (Alajuelense), Orlando Galo (Riga, Letonia), Keneth Vargas y Aarón Murillo (Herediano), Josimar Alcocer (Westerlo, Bélgica).

Delanteros: Manfred Ugalde (Spartak Moscú, Rusia), Anthony Hernández y Joel Campbell (Alejuelense), Alonso Martínez (New York City, EEUU), Álvaro Zamora (Académico Viseu, Portugal), Warren Madrigal (Saprissa).

Con información de Reuters