Marruecos se medirá con Senegal en la final de la Copa África

Copa Africana de Naciones - Marruecos 2025 - Semifinal - Nigeria - Marruecos

Yassine Bounou detuvo dos penaltis y Youssef ‍En Nesyri ⁠transformó el lanzamiento decisivo para que la selección anfitriona, Marruecos, se impusiera por 4-2 a Nigeria en la tanda de penaltis, tras el empate a 0-0 ‌en la tensa semifinal ⁠de la ⁠Copa Africana de Naciones disputada el miércoles en Rabat.

Marruecos, que ‍aspira a su primer título continental en ⁠50 años, se ‌enfrentará a Senegal, campeón en 2021, en el partido decisivo del domingo en Rabat, mientras que ‌Nigeria ‌chocará con Egipto en el partido por el tercer puesto un día antes.

En los 120 ​minutos que precedieron a la tanda de penaltis, apenas hubo ocasiones de gol para ninguno de los dos equipos, pero fue Marruecos quien ‍creó las más claras, si bien el guardameta nigeriano Stanley Nwabali se lució con algunas paradas de mérito.

Senegal ​se impuso 1-0 a Egipto gracias al gol de ​Sadio Mané en la primera semifinal disputada el miércoles.

(Reporte ⁠de Nick Said; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Tomás Cobos)