Defensa y Justicia mostró su mejor fútbol en la final de la Copa Sudamericana 2020, brilló en el Mario Alberto Kempes y goleó por 3-0 a Lanús, consagrándose campeón del torneo continental. El equipo de Hernán Crespo disputó un gran certamen y se llevó, merecidamente, el premio máximo. En Córdoba, más allá de lo realizado durante toda la competencia, bloqueó por completo a su rival, que ni siquiera supo competir ante los ataques de los de Varela.

Sin darle opciones, el "Halcón" logró dominarlo de principio a fin: fue dueño total de la posesión (61%), remató más de 10 veces, dio más de 400 pases y generó muchísimas situaciones que le permitieron golear con contundencia. El primer gol, tras una increíble jugada colectiva, fue a los 34 minutos: taco de Pizzini, centro atrás de Romero, toque de Bou y remate del juvenil, Adonis Frías. Luego, tras un desentendimiento en el fondo, el goleador Romero la picó por encima del arquero para el 2-0 en el complemento. Y a los dos del suplementario, Washington Camacho sentenció la goleada tras un pase al medio.

Con el pitazo final, se desató la locura en el Kempes. Los jugadores se dejaron caer en el césped, exhaustos, a pura lágrima. Crespo corrió hacia ellos, con una sonrisa inmensa. Y la alegría fue total. "¿Qué más lindo que mi primer gol sea en una final? Mi familia no pudo llegar a Córdoba, no los tengo acá. Le agradezco al entrenador porque me puso en Primera. Somos campeones porque somos humildes, fuimos partido a partido y creo que nos lo merecemos", expresó Adonis Frías tras el partidos. Mientras que Braian Romero, goleador del certamen que debe regresar a Independiente, sumó: "Fue la primera vez que me dieron tanta continuidad como centrodelantero, esto es un equipo y Crespo me rodeó para que tenga tantas situaciones".

El primer gol de Defensa:

El 2-0 del goleador:

El 3-0 final:

La celebración de Defensa:

Así levantaron la Copa: