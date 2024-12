Boca y River, preocupados por la Copa Libertadores 2025 tras el título de Central Córdoba.

La derrota de Vélez por 1-0 en la final de la Copa Argentina 2024 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero encendió las alarmas en Boca Juniors y River Plate. Es que el "Fortín" lo liberó un cupo en la tabla anual como se esperaba, por lo que los equipos de Fernando Gago y Marcelo Gallardo respectivamente deberán hacer un esfuerzo más de cara a la Copa Libertadores 2025.

En el caso del "Xeneize", todavía no tiene asegurado en lugar en el máximo torneo continental. Por el lado del "Millonario", ya clasificó al mencionado certamen, aunque todavía no a la fase de grupos. Por lo tanto, de conseguir el resultado esperado en la última fecha de la vigente Liga Profesional de Fútbol logrará evitar el desgastante repechaje de comienzos de año.

¿Qué necesitan Boca y River para la Copa Libertadores 2025 tras la derrota de Vélez en la final de la Copa Argentina

Boca

La caída del "Fortín" complicó seriamente las chances del "Xeneize" de clasificar al máximo certamen continental en la próxima edición. De hecho, ya no podrá estar directamente en la fase de grupos, por lo que a lo sumó irá al repechaje de comienzos de año. De esta manera, la tabla anual indica que el conjunto dirigido por Gago precisará que Vélez o Talleres de Córdoba sea el campeón de la Liga Profesional para que liberen un cupo. Si se consagrara Huracán, el elenco de La Ribera se quedará afuera y jugará la Copa Sudamericana. En cualquiera de los dos casos, no incidirá el resultado propio en la última jornada ante Independiente en La Bombonera.

Central Córdoba, a la Copa Libertadores 2025.

River

El cuadro de Gallardo ya clasificó a la Libertadores, aunque no se sabe en qué instancia iniciará su participación. Ahora, el gran objetivo es evitar el desgastante repechaje previo e ir directamente a la fase de grupos. Para ello, deberá derrotar a Racing en Avellaneda en la última fecha para no depender de nadie. Si no lo hiciera, aguardará que se consagren Vélez o Talleres en la Liga. Si se coronara Huracán, la "Banda" irá a la repesca.

El fixture de la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024

La tabla anual del fútbol argentino en 2024

Vélez (73 puntos y +21 de diferencia de gol). Talleres de Córdoba (72 y +17). River (70 y +34). Racing (67 y +24). Boca (66 y +15). A SUDAMERICANA. Estudiantes de La Plata (62 y +12). Huracán (62 y +12). A SUDAMERICANA. Independiente (62 y +12). A SUDAMERICANA. Godoy Cruz de Mendoza (61 y +11). A SUDAMERICANA. Unión de Santa Fe (59 y +3). A SUDAMERICANA. Lanús (58 y +3). A SUDAMERICANA. Defensa y Justicia (57 y -2). Argentinos Juniors (55 y +5). Platense (54 y -3).

*Vélez,Talleres de Córdoba, River, Racing y Estudiantes ya están clasificados a la Copa Libertadores. El campeón de la Liga Profesional liberará un cupo más. Ante la igualdad de puntos, se definirá por diferencia de gol. Si persistiera el empate, por goles a favor, luego por tantos en contra. En el caso de empardar en todo, quedará arriba el equipo que más partidos haya ganado.