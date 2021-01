Con un gol agónico, sobre el final del tiempo suplementario, Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2020 en el estadio Maracaná. El partido se jugó, no solo en Río de Janeiro sino también en San Pablo (donde tras un enfrentamiento entre hinchas, hubo fanáticos de Corinthians -clásico rival- heridos y fallecidos) y también en Europa, donde algunos futbolistas que pasaron por uno de los dos clubes finalistas celebraron o lamentaron, dependiendo del equipo, el resultado final.

Uno de ellos fue Neymar Jr, surgido en las inferiores del Santos y fanático de la institución. No es la primera vez que el astro brasileño se expresa en redes sociales e incluso alienta o envía mensajes especiales a los jugadores, en la previa a los partidos importantes. Esta vez, por supuesto, no fue la excepción pero las cosas no terminaron como él esperaba. Con el 1-0 de Palmeiras, su compañero y amigo Leandro Paredes compartió un video en Instagram donde se lo ve enojado señalando la televisión.

El argentino le quitó el sonido, tal vez para cuidarlo ante algún insulto. Pero a pesar de la tristeza y bronca del brasileño, no dudó en cargarlo y chicanearlo con emojis. Después de un rato, Neymar le contestó con los mismos emoticones pero no dijo mucho más. Y es que la venganza, según dicen, es un plato que se sirve frío y el volante de la Selección no iba a dejar pasar la oportunidad. Recordemos que tras el 3-0 de Santos a Boca, el brasileño lo cargó en redes y hasta contó la apuesta que habían hecho, entre risas: "Quería dejar un mensaje a mi amigo Leo Paredes, me debes un cena, nos vemos".

El momento:

Su respuesta:

De todas maneras, el jugador argentino no fue el único que lo cargó a través de las redes sociales. Su compañero y jugador del Manchester City, nacido en el Verdao, Gabriel Jesús, también aprovechó la ocasión para divertirse. Se grabó en Instagram gritando el gol, festejando el título y después se comunicó con el "10" a través de una videollamada para seguir celebrando mostrándole el escudo. Para cerrar el día, Ney sentenció en Twitter: "Me cabrea que Santos haya perdido... Pero es genial ver amigos felices. Lucas Lima, Weverton, Felipe Melo y Gustavo Gómez", escribió con emojis aplaudiendo.

