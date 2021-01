La astrología y el tarot están cada vez más presentes en el mundo del deporte. Y en lo que respecta al fútbol argentino, un tarotista Boca se hizo famoso a partir de las predicciones que lanzó y se cumplieron. Luego de haber acertado los resultados del Superclásico del sábado pasado, y de haber anunciado que River perdería con Palmeiras, se animó a dar un pronóstico del partido que el Xeneize jugará esta noche ante Santos, por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

Walter Lavalle es el tarotista que se ha convertido famoso a partir de sus predicciones. A través de su cuenta de Twitter, se encarga de tirar las cartas, que le dejan un mensaje luego de que pregunta cómo saldrá cada encuentro. Tras haber dado en el blanco con el resultado del equipo de Marcelo Gallardo frente al equipo brasileño, le dedicó unas palabras a los hinchas: "Entiendan que no tengo nada contra ustedes, solo dije lo que vi en el Tarot, así que no manden mensajes insultando, no me afecta, tranqui les queda un partido, a ver si pueden hacer lo mismo que con Jorge Wilstermann".

Por otra parte, y ya pensando en el desafío que Boca tendrá esta noche desde las 19.15 horas contra Santos en la Bombonera, Lavalle manifestó: "La clave es Santos... lo vengo diciendo hace meses. Si Boca queda eliminado, lo digo. Todavía no me salió eso. Se vienen instancias decisivas, ahora más que nunca, con fe, nada de críticas al equipo, ni a la dirigencia, apoyar como hinchas, hace meses dije que Boca mínimo semifinal metía, y que iba a estar complicado, pero no imposible. Como algunos dicen: '¡Retroceder nunca, rendirse jamás!".

La predicción del tarotista de Boca para el partido vs. Santos por la Copa Libertadores:

Por medio de su cuenta de Twitter "@bostero158", Walter Lavalle indicó cómo terminará la llave entre Boca y Santos por la Copa Libertadores: "Los arcanos están en descanso, con naipes españoles. Boca elimina a Santos, no sé cómo, si penales, gol en contra, no lo sé, lo que estoy seguro es que Boca es finalista, no dejen de hacer rituales. No les voy a mentir, llegada esta instancia los nervios influyen, pero me la juego a muerte por mis cartas, Boca finalista".

Quién es el tarotista de Boca que pronostica los partidos:

Walter Lavalle es un tarotista que se hizo popularmente conocido a partir de su acierto en la serie de los octavos de final entre Boca y Racing. Desde aquel momento, el adivino no para de sumar seguidores en las redes sociales y de ser elogiado por los fanáticos del Xeneize.